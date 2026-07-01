Cập nhật BCTC quý 2/2026 ngày 18/7: VPBank, Nhựa Bình Minh cùng hàng loạt doanh nghiệp công bố, nhiều doanh nghiệp tăng hàng nghìn %

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

VPBank (VPB) ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2 với lợi nhuận trước thuế đạt 10.959 tỷ đồng, bứt phá mạnh mẽ 76% so với quý 2/2025. Nhờ đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng cán mốc lợi nhuận lên tới 18.880 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 68% so với cùng kỳ.

TPBank (TPB) duy trì phong độ tăng trưởng ổn định với lợi nhuận quý 2 đạt 2.562 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm, ngân hàng mang về tổng cộng 4.668 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 13%.

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) ghi nhận quý 2 khởi sắc với mức lãi 366 tỷ đồng, tăng trưởng 36%. Tính lũy kế bán niên, doanh nghiệp đạt 638 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bứt phá 41% so với nửa đầu năm ngoái.

Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố quý 2 với mức lãi trước thuế vọt lên 80 tỷ đồng, tăng trưởng tới 1.019% so với mức nền thấp (7 tỷ đồng) của quý 2/2025. Kết quả này kéo lợi nhuận lũy kế 6 tháng của PPC lên 181 tỷ đồng, tăng trưởng 150%.

Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi quý 2 đạt 459 tỷ đồng, tăng trưởng 11%. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp ngành nhựa mang về 839 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 9%.

Phú Tài (PTB) ghi nhận sự tăng trưởng ổn định trong quý 2 với mức lãi 169 tỷ đồng, tăng trưởng 5%. Tính chung 6 tháng đầu năm, PTB báo lãi trước thuế đạt 359 tỷ đồng, tăng trưởng 17%.

VPBank Securities (VPX) báo lãi quý 2 vọt lên 2.159 tỷ đồng (tăng 293%), lũy kế 6 tháng đạt 2.673 tỷ đồng (tăng 197%).

Chứng khoán EVS và OCBS báo lãi quý 2 đạt lần lượt 243 tỷ đồng (lội ngược dòng từ mức lỗ năm ngoái) và 111 tỷ đồng (tăng 4.070%).

Chứng khoán An Bình (ABW) báo lãi quý 2 đạt 196 tỷ đồng (tăng 391%), lũy kế 6 tháng đạt 226 tỷ đồng (tăng 210%).

ACBS duy trì đà tăng trưởng ổn định với lãi quý 2 đạt 278 tỷ đồng (tăng 22%), lũy kế 6 tháng đạt 581 tỷ đồng (tăng 42%).

Ở chiều đi lùi, BVSC (BVS) giảm 33% lợi nhuận quý 2 (đạt 51 tỷ), lũy kế 6 tháng giảm 41% (đạt 74 tỷ). VIX Securities (VIX) chứng kiến lãi quý 2 bốc hơi 95% xuống còn 75 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng giảm 89% đạt 232 tỷ đồng. VietinbankSC (CTS) giảm 91% lợi nhuận quý 2, đạt 19 tỷ đồng, kéo lũy kế 6 tháng giảm 71% xuống mức 101 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC sắp xếp theo ngành:﻿