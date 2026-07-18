Casa Bella ra mắt Rubinetterie Treemme - thương hiệu sở hữu 27 giải thưởng thiết kế

17 năm.

27 giải thưởng thiết kế quốc tế.

Và phía sau những con số ấy là một triết lý nhất quán xuyên suốt từ năm 1968.

Made in Italy - Giá trị được hình thành từ vùng đất Tuscany

Tọa lạc tại Crete Senesi, thuộc vùng Tuscany, nơi nổi tiếng với những khung cảnh mềm mại của dãy đồi calanchi và biancane, Treemme tìm thấy nguồn cảm hứng từ chính vùng đất đã nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo Ý qua nhiều thế kỷ.

Cho đến hiện tại, 80% quy trình sản xuất của Treemme vẫn được thực hiện tại nhà máy ở Asciano, từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm đến chế tác hoàn thiện.

Đối với Rubinetterie Treemme, Made in Italy không chỉ là một dấu chứng về xuất xứ. Đó là cam kết về chất lượng, tay nghề và bản sắc.

Nhà máy của Treemme tại Crete Senesi - Tuscany

Hơn nửa thế kỷ nghiên cứu tương quan giữa con người và nước

Với Rubinetterie Treemme, vòi nước không đơn thuần là một thiết bị kỹ thuật, đó là điểm giao giữa công nghệ, thiết kế và trải nghiệm cảm xúc.

Rubinetterie Treemme bắt đầu hành trình của mình từ một xưởng chế tác thủ công với ba nhà sáng lập trẻ đầy nhiệt huyết: Armando Medina, Guido Mencarelli và Renato Michelangioli. Ngay từ những ngày đầu, Treemme đã lựa chọn một hướng đi khác biệt: tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực sản xuất vòi nước và kiểm soát toàn bộ quy trình chế tác ngay tại nhà máy của mình. Từ đúc đồng, xử lý bề mặt, đánh bóng, mạ điện đến lắp ráp hoàn thiện, mỗi công đoạn đều được thực hiện với sự chính xác của một xưởng thủ công Ý.

Hơn 50 năm, câu hỏi mà Treemme theo đuổi vẫn không thay đổi: Làm thế nào để con người có thể tương tác với nước một cách tinh tế hơn?

Không chỉ tạo ra một thiết kế đẹp, mà tạo ra cách con người cảm nhận và tương tác với nước mỗi ngày.

Instruments for Water: Khi vòi nước trở thành một nhạc cụ của dòng chảy

Triết lý "Instruments for Water" chính là nền tảng xuyên suốt trong mọi thiết kế của Rubinetterie Treemme.

Đối với thương hiệu, vòi nước và hệ thống sen tắm không đơn thuần là thiết bị vệ sinh. Chúng là những "nhạc cụ" được tạo ra để điều khiển nhịp điệu của nước bằng sự chính xác, tinh tế và vẻ đẹp mang đậm dấu ấn Ý.

Mỗi đường nét, tỷ lệ hình học, cảm giác khi chạm tay hay cách dòng nước được giải phóng đều được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tạo nên sự cân bằng giữa công năng và nghệ thuật.

Những bộ sưu tập được tạo nên từ sự hợp tác với các nhà thiết kế hàng đầu

Hành trình sáng tạo của Rubinetterie Treemme luôn gắn liền với sự hợp tác cùng các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thiết kế đến từ Ý.

Mỗi bộ sưu tập là sự gặp gỡ giữa tầm nhìn sáng tạo của nhà thiết kế và năng lực chế tác hơn 50 năm của Treemme.

Từ những hình khối tối giản, tinh thần kiến trúc đương đại đến những thiết kế lấy cảm hứng từ tự nhiên, mỗi bộ sưu tập đều thể hiện một cách tiếp cận khác nhau về mối quan hệ giữa con người và nước.

Các bộ sưu tập nổi bật như 5MM, Bamboo, Philo, Light, Q30, 3.6 hay W-Touch không chỉ mang đến những giải pháp phòng tắm cao cấp, mà còn thể hiện khả năng biến công nghệ thành ngôn ngữ thiết kế.

Trong đó, bộ sưu tập 5MM là một dấu mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo của Treemme. Được phát triển bởi Ocostudio cùng kỹ sư Castagnoli, bộ sưu tập gây ấn tượng bởi thiết kế siêu mỏng với thân vòi chỉ 5mm, thể hiện sự kết hợp giữa độ chính xác kỹ thuật và vẻ đẹp tối giản.

17 năm và 27 giải thưởng: Sự công nhận dành cho tư duy thiết kế khác biệt

Từ năm 2007 đến năm 2024, Rubinetterie Treemme đã đạt được 27 giải thưởng thiết kế quốc tế, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực thiết kế phòng tắm, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.

Hành trình giải thưởng bắt đầu vào năm 2007 với bộ sưu tập Bamboo, thiết kế bởi Giancarlo Vegni, nhận giải thưởng Design Plus Award.

Năm 2011, hai bộ sưu tập Philo của Gianluca Belli/Phi Cubo và Light của Danilo Fedeli tiếp tục được vinh danh với Design Plus Award.

Năm 2013, bộ sưu tập 5MM tiếp tục ghi dấu với Design Plus Award. Một năm sau đó, thiết kế này liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá:

Gran Design Etico

German Design Award

Red Dot Design Award

ADI Design Index Award

Đỉnh cao trong hành trình này là năm 2016, khi 5MM được trao tặng Compasso d’Oro ADI, một trong những giải thưởng thiết kế danh giá nhất thế giới, được xem như biểu tượng của sự xuất sắc trong thiết kế Ý.

Bên cạnh đó, Treemme còn được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng uy tín khác như ADI Ceramics Design Award, Iconic Awards, Design Plus Award, khẳng định năng lực sáng tạo không ngừng của thương hiệu.

Nhưng với Treemme, những giải thưởng không phải là điểm kết thúc. Chúng là minh chứng cho một triết lý đã được theo đuổi trong nhiều thập kỷ: Thiết kế tốt không chỉ tạo ra vẻ đẹp, mà còn nâng cao cách con người trải nghiệm cuộc sống.

Bộ sưu tập 5MM của Treemme đạt nhiều giải thưởng danh giá

Phát triển bền vững: Thiết kế cho hiện tại và tương lai

Song song với đổi mới thiết kế, phát triển bền vững luôn là một phần quan trọng trong chiến lược của Rubinetterie Treemme.

Các giá trị như biocompatibility (tính tương thích sinh học) và energy saving (tiết kiệm năng lượng) được tích hợp trong quá trình nghiên cứu và sản xuất.

Toàn bộ sản phẩm của Treemme đạt chứng nhận WaterLabel, thể hiện cam kết trong việc tối ưu hóa lượng nước sử dụng và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Thông qua việc kết hợp giữa công nghệ, thiết kế và trách nhiệm môi trường, Treemme tiếp tục phát triển những sản phẩm không chỉ đẹp về hình thức mà còn bền vững trong suốt vòng đời sử dụng.

Casa Bella chính thức ra mắt thương hiệu Rubinetterie Treemme

Với mong muốn mang đến những tinh hoa thiết kế phòng tắm cao cấp và lan tỏa giá trị của thương hiệu Ý, Casa Bella chính thức tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu Rubinetterie Treemme tại showroom.

Sự kiện quy tụ các kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, chủ đầu tư và những chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng - thiết kế nhằm khám phá triết lý "Instruments for Water" cùng những bộ sưu tập đạt nhiều giải thưởng thiết kế quốc tế của thương hiệu.

Sự kiện: Where water meets design

Thời gian: 18:00 - 21:00, Thứ Sáu, ngày 31/07/2026

Địa điểm: Casa Bella Showroom (102-104-106 Đường B2, Khu đô thị Sala, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh)

Đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình giới thiệu một thương hiệu hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế vòi nước cao cấp, nơi hội tụ giữa kỹ thuật chính xác, nghệ thuật chế tác Ý và tư duy sáng tạo đương đại.

Thông qua triết lý "Instruments for Water", Rubinetterie Treemme không chỉ mang đến những sản phẩm phòng tắm cao cấp, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới về trải nghiệm nước trong không gian sống.