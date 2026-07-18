BM Windows khánh thành nhà máy LEED Gold, tăng tốc tiến vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Đây là "cứ điểm" sản xuất chiến lược, giúp BM Windows nâng năng lực cung ứng, mở rộng xuất khẩu và đưa các sản phẩm kỹ nghệ façade "Made in Vietnam" hiện diện sâu hơn tại những công trình biểu tượng trên thế giới.

Được quy hoạch trên diện tích 100.000 m² và phát triển theo hai giai đoạn, Nhà máy BM Windows Châu Đức có tổng công suất thiết kế lên tới 2,2 triệu m² façade mỗi năm, trở thành mảnh ghép chiến lược trong hệ thống sản xuất của BM Windows.

Một trong những lợi thế nổi bật của Nhà máy BM Windows Châu Đức là vị trí chiến lược tại Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức, nơi kết nối thuận lợi với các đầu mối logistics quan trọng của khu vực phía Nam. Từ nhà máy, khoảng cách đến Cảng nước sâu Cái Mép và Sân bay Quốc tế Long Thành chỉ khoảng 30 km, trong khi Cảng Cát Lái cách khoảng 60 km, cách trung tâm TP. HCM khoảng 80km. Điều này cho phép BM Windows tối ưu chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực phục vụ các thị trường xuất khẩu như Bắc Mỹ, châu Âu, Australia, New Zealand, Đài Loan ( Trung Quốc)… và các quốc gia trong khu vực.

Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Sáng lập BM Windows phát biểu tại buổi lễ: "Nhà máy Châu Đức không chỉ là bước mở rộng năng lực sản xuất, mà còn là một phần trong chiến lược hoàn thiện chuỗi giá trị của BM Windows. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành trung tâm kỹ nghệ và giải pháp façade toàn diện cho nhiều công trình biểu tượng của Việt Nam và quốc tế trong tương lai."

Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Sáng lập BM Windows phát biểu tại sự kiện

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, BM Windows đầu tư đồng bộ các dây chuyền gia công hiện đại của Elumatec (Đức), kết hợp hệ thống quản trị ERP, phần mềm Elusoft và nhiều giải pháp tự động hóa trong sản xuất. Sự kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu và tự động hóa giúp nâng cao năng suất, độ chính xác và khả năng kiểm soát chất lượng, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của các công trình quy mô lớn trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để BM Windows mở rộng xuất khẩu các sản phẩm kỹ nghệ nhôm kính "Made in Vietnam", từng bước nâng cao vị thế kỹ nghệ Việt trên thị trường toàn cầu.

Bên trong nhà máy BM Windows Châu Đức

Không chỉ đầu tư vào công nghệ, Nhà máy BM Windows Châu Đức còn được phát triển theo định hướng xanh, hiện đại và bền vững, hướng đến tiêu chuẩn LEED Gold của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ. Dự án này dành khoảng 20.000 m² cho cây xanh và cảnh quan, đồng thời đầu tư hệ thống điện mặt trời với công suất 2.500 kWp. Bên cạnh đó, việc tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, không sử dụng nước trong quá trình sản xuất và tăng cường tái chế góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đặc biệt, khu văn phòng và không gian chức năng với tổng diện tích khoảng 6.000 m² được đầu tư đồng bộ, bao gồm showroom, khu làm việc dành cho kỹ sư và chuyên gia, phòng kiểm soát chất lượng, khu đào tạo, hội trường và các tiện ích dành cho người lao động. Điều này cho thấy Nhà máy Châu Đức không chỉ là một cơ sở sản xuất mà còn được định hình như một hệ sinh thái phục vụ nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của BM Windows.

Ông Trần Văn Tiến - Tổng Giám đốc BM Windows giới thiệu năng lực sản xuất của nhà máy Châu Đức

Ông Trần Văn Tiến, Tổng Giám đốc BM Windows, cho biết: "Nhà máy BM Windows Châu Đức đi vào vận hành trong bối cảnh BM Windows đang mở rộng danh mục dự án trong nước và quốc tế. Đây là bước đi chiến lược, không chỉ để đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện tại, mà còn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai; sẵn sàng hơn về quy mô, công nghệ, năng lực vận hành, hệ thống và cả con người, để tăng tốc vào chuỗi cung ứng toàn cầu."