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Cùng nắm giữ 1 thứ quan trọng, Shopee, Grab, Zalo và 6 doanh nghiệp được Bộ Công Thương gọi tên

| | Doanh nghiệp

Cùng nắm giữ 1 thứ quan trọng, Shopee, Grab, Zalo và 6 doanh nghiệp được Bộ Công Thương gọi tên

Cả nước hiện chỉ có 9 nền tảng thương mại điện tử đạt cột mốc trên 3 triệu tài khoản người dùng hoạt động.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa công bố danh sách các nền tảng thương mại điện tử có từ 3 triệu tài khoản người dùng hoạt động tại Việt Nam trong năm 2025.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, việc công bố được thực hiện trên cơ sở báo cáo định kỳ năm 2025 của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử. Dữ liệu được cập nhật trên Hệ thống Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương.

Danh sách gồm 9 nền tảng, bao gồm:

  • - Shopee (Công ty TNHH Shopee);
  • - TikTok Shop (TikTok Pte. Ltd.);
  • - Lazada (Công ty TNHH Recess);
  • - Tiki (Công ty TNHH Tiki);
  • - Grab (Công ty TNHH Grab);
  • - Zalo Mini App (Công ty TNHH Zalo Platforms);
  • - ShopeeFood (Công ty Cổ phần Foody);
  • - Xanh SM (Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM);
  • - Be (Công ty Cổ phần Be Group).

Đây là những nền tảng được doanh nghiệp báo cáo có từ 3 triệu tài khoản người dùng hoạt động tại Việt Nam trong năm 2025 .

Danh sách không chỉ bao gồm các sàn thương mại điện tử truyền thống như Shopee, Lazada, Tiki hay TikTok Shop mà còn có các nền tảng cung cấp dịch vụ số như Grab, Be, ShopeeFood, Xanh SM và Zalo Mini App.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật trên cơ sở dữ liệu do doanh nghiệp cung cấp và dữ liệu từ các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Tuấn Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Shopee

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