Coteccons công bố lộ trình nới room ngoại lên 100%, lấy ý kiến cổ đông trong tháng 8

CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố lộ trình gồm hai giai đoạn nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 50% lên 100%, đồng thời dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 8.

Theo nghị quyết HĐQT ban hành ngày 20/7, nội dung trọng tâm của đợt lấy ý kiến là điều chỉnh chi tiết ngành, nghề kinh doanh để xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định hiện hành.

Ở giai đoạn 1 , Coteccons sẽ điều chỉnh và làm rõ phạm vi hoạt động của một số ngành nghề kinh doanh hiện có nhằm xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 50%. Theo phụ lục kèm theo, doanh nghiệp sẽ loại trừ một số hoạt động thuộc các mã ngành như bán buôn, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ... để đảm bảo tuân thủ các quy định về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi hoàn tất bước này, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh để chính thức nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 100%. Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và phương án triển khai trên cơ sở quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Theo kế hoạch, Coteccons sẽ chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến vào ngày 31/7 . Thời gian thu thập ý kiến bằng văn bản dự kiến diễn ra từ 7/8 đến 17/8 . HĐQT cũng đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, trong đó Chủ tịch Bolat Duisenov giữ vai trò Trưởng ban.

Động thái này diễn ra khoảng một tháng sau sự kiện Đối thoại cùng cổ đông của Coteccons. Tại sự kiện, trước câu hỏi từ nhóm cổ đông sở hữu khoảng 1 triệu cổ phiếu (tương đương gần 1% vốn điều lệ) về khả năng nâng room ngoại lên 70%, Chủ tịch Bolat Duisenov cho biết doanh nghiệp vẫn đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng để hiện thực hóa mục tiêu mở room lên 100%.

Ông cũng nhắc lại rằng tại Đại hội đồng cổ đông cách đây hai năm, toàn bộ cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chủ trương tháo gỡ hoàn toàn giới hạn sở hữu nước ngoài.

"Chúng tôi hy vọng chậm nhất trong vòng 6-9 tháng tới sẽ có thêm những cập nhật rất tích cực về chủ đề này với quý cổ đông", ông Bolat Duisenov chia sẻ, đồng thời khẳng định ban lãnh đạo vẫn giữ quan điểm lạc quan và quyết tâm đưa mục tiêu nới room ngoại lên 100% trở thành hiện thực trong thời gian sớm nhất.