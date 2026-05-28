Cựu Phó TGĐ Coteccons ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Ricons

Yên Chi | 28-05-2026 - 10:16 AM | Doanh nghiệp

Sinh năm 1974, ông Phạm Quân Lực là một trong những nhân sự kỳ cựu trưởng thành từ Coteccons dưới thời ông Nguyễn Bá Dương.

CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons vừa công bố bộ máy lãnh đạo cấp cao cho nhiệm kỳ mới.

Theo công bố, ông Phạm Quân Lực được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Quang Quân đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Chiến lược, trong khi ông Nguyễn Hiếu được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc.

Doanh nghiệp cho biết các lãnh đạo mới đều là những nhân sự dày dạn kinh nghiệm, có thời gian dài gắn bó với hệ thống và am hiểu sâu hoạt động vận hành.

Đáng chú ý, ông Phạm Quân Lực là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trong giới xây dựng thời gian gần đây. Trước đó, ông từng xuất hiện tại sự kiện SUMMIT 2026 với chủ đề “Transform for the Future” do SOL E&C tổ chức, với sự tham dự của ông Nguyễn Bá Dương cùng nhiều lãnh đạo trong hệ sinh thái Newtecons.

Sự xuất hiện này từng làm dấy lên nhiều đồn đoán khi ông Lực được cho là tham gia phụ trách mảng hạ tầng trong hệ sinh thái liên quan đến ông Nguyễn Bá Dương.

Sinh năm 1974, ông Phạm Quân Lực là một trong những nhân sự kỳ cựu trưởng thành từ Coteccons dưới thời ông Nguyễn Bá Dương. Ông từng trải qua nhiều vị trí từ Chỉ huy trưởng, Giám đốc bộ phận đến Phó Tổng Giám đốc và tham gia điều hành nhiều dự án lớn như The Manor, Ecopark hay ITG Phong Phú Đà Nẵng.

Sau biến động nhân sự cấp cao tại Coteccons năm 2019, khi nhiều lãnh đạo chủ chốt rời doanh nghiệp để xây dựng hệ sinh thái Newtecons, ông Lực là một trong số ít nhân sự cấp cao tiếp tục ở lại. Tháng 10/2020, chỉ ít ngày sau khi ông Nguyễn Bá Dương rời vị trí Chủ tịch Coteccons, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc.

Đến tháng 10/2024, Coteccons tái cơ cấu bộ máy điều hành, ông Lực thôi giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc và chuyển sang phụ trách Coteccons Business Unit 01, tập trung vào mảng hạ tầng và đầu tư công. Tuy nhiên, đến tháng 9/2025, doanh nghiệp này chính thức thông báo ông rời công ty sau gần 20 năm gắn bó.

Trước khi trở lại đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Ricons, ông Phạm Quân Lực từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ricons trong giai đoạn 2014 - 2018.

Nhịp sống thị trường

Chuỗi nhà thuốc Pharmacity có lãi từ Q4/2025, chuẩn bị huy động thêm vốn từ LeapFrog Investments

Samsung xây nhà máy kiểm thử chip đầu tiên tại Việt Nam, vốn 1,5 tỷ USD

NS BlueScope Việt Nam chính thức khởi động Giải thưởng Kiến trúc Thép Việt Nam 2026

Công ty của Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors bắt tay ông lớn Trung Quốc

Bình luận viên “Bún Chả TV” hưởng thù lao lên đến 70 triệu đồng/tháng từ đường dây phát sóng lậu

‘Con cưng’ của Viettel đang chịu áp lực gì?

