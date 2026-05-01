‘Con cưng’ của Viettel đang chịu áp lực gì?

Báo cáo cập nhật mới đây của Vietcap chỉ ra rằng mảng chuyển phát cốt lõi của Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post - Mã: VTP) đang chịu áp lực cạnh tranh lớn.

Hiện nay, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) quy mô lớn có xu hướng điều hướng dòng hàng về các đơn vị logistics thuộc hệ sinh thái liên kết của riêng họ.

Do đó, Vietcap dự báo doanh thu chuyển phát của Viettel Post sẽ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ở mức 15% trong giai đoạn 2026–2030. Tốc độ này thấp hơn mức dự báo CAGR 21% của toàn thị trường TMĐT Việt Nam giai đoạn 2026–2031 (Mordor Intelligence), phản ánh những thách thức mang tính cấu trúc trong việc giành sản lượng từ các công ty logistics thuộc hệ sinh thái của các nền tảng TMĐT.

Dù vậy, thị trường chuyển phát được kỳ vọng sẽ có sự thay đổi khi Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2026. Theo đó quy định các biện pháp hạn chế khả năng các sàn TMĐT tự điều hướng lưu lượng vận chuyển về các đơn vị logistics nội bộ hoặc liên kết, từ đó thúc đẩy việc phân bổ bưu kiện minh bạch hơn.

Yếu tố này giúp các doanh nghiệp bưu chính độc lập có cơ hội tiếp cận sâu hơn vào nguồn đơn hàng. Tuy nhiên, Vietcap hiện chỉ đánh giá đây là tiềm năng tăng trưởng bổ sung và chưa đưa vào dự báo cơ sở, do cần thêm thời gian theo dõi hiệu quả thực thi thực tế, phản ứng từ các nền tảng và hành vi của người tiêu dùng.

Động lực từ mảng kho bãi và logistic xuyên biên giới

Bên cạnh kỳ vọng từ luật mới, động lực dài hạn của Viettel Post còn được củng cố bởi các định hướng chính sách vĩ mô. Cụ thể theo Vietcap, Nghị quyết 25/2026/QH16 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 đang cung cấp các yếu tố hỗ trợ về mặt chính sách cho mảng kho bãi và vận tải xuyên biên giới.

Đây là cơ sở để bộ phận nghiên cứu dự báo mức CAGR giai đoạn 2026-2030 đạt 25% đối với mảng kho bãi & vận tải và 70% đối với mảng xuyên biên giới.

Mặt khác, mảng thị trường nước ngoài cũng được dự báo đạt CAGR 70% trong cùng giai đoạn, thúc đẩy bởi việc triển khai dịch vụ chuyển phát nhanh của VTP tại Lào (Unitel Express), Campuchia (Metfone Express) và Myanmar (Mytel).

Các quốc gia này đều đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển TMĐT với tỷ lệ thâm nhập của các nền tảng còn thấp và hạ tầng giao hàng chặng cuối chưa phát triển, mở ra lộ trình tăng trưởng dài hạn hơn cho doanh nghiệp.

Dự báo kết quả kinh doanh VTP cho năm 2026﻿

Trong ngắn hạn, Viettel Post vẫn duy trì được động lực tăng trưởng với dự báo sản lượng bưu kiện năm 2026 tăng 20% so với cùng kỳ. Chỉ số này được củng cố bởi sự ổn định chung của ngành khi tổng giá trị giao dịch (GMV) trên bốn sàn TMĐT lớn nhất tăng 20% trong quý 1/2026 theo số liệu của Metric. Bên cạnh đó, công ty tập trung khai thác phân khúc bưu kiện có trọng lượng trên 30kg nhờ lợi thế về hạ tầng xử lý.

Về kết quả tài chính, Vietcap dự báo doanh thu thuần năm 2026 của doanh nghiệp đạt 22.373 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2025. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ dự kiến giảm 12%, xuống còn 355 tỷ đồng, chủ yếu do biến động giá nhiên liệu và chi phí bán hàng, quản lý (SG&A) tăng 40%.

Để chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh, cấu trúc tài chính của Viettel Post đã ghi nhận những điều chỉnh rõ rệt. Ban lãnh đạo công ty đã chuyển sang phương án không chi trả cổ tức bằng tiền mặt nhằm ưu tiên nguồn lực cho hoạt động tái đầu tư.

Đồng thời, doanh nghiệp vừa hoàn tất đợt phát hành quyền mua 51,1 triệu cổ phiếu mới, huy động 511,5 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ lên mức 1,7 nghìn tỷ đồng. Khoảng 77,7% số tiền thu được sẽ chi cho đầu tư xây dựng cơ bản của dịch vụ chuyển phát và hệ thống Viettel Logistics nhằm tối ưu hóa chi phí dài hạn.