NS BlueScope Việt Nam chính thức khởi động Giải thưởng Kiến trúc Thép Việt Nam 2026

Giải thưởng được tổ chức với sự phối hợp của Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, hướng tới kết nối cộng đồng kiến trúc – xây dựng, từ các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu đến chủ công trình và sinh viên ngành kiến trúc trên toàn quốc.

Tiếp nối mùa giải 2024, Giải thưởng 2026 quay trở lại với chủ đề "Kiến tạo tương lai bền vững: Giá trị trường tồn trong thiết kế với vật liệu tôn mạ". Không chỉ tìm kiếm và tôn vinh những công trình cùng ý tưởng kiến trúc ứng dụng thép nổi bật tại Việt Nam, Giải thưởng năm nay còn hướng đến góp phần thúc đẩy sáng tạo kiến trúc với việc ứng dụng vật liệu thép, đồng thời tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các công trình đã triển khai, đặc biệt từ những dự án ứng dụng giải pháp và vật liệu của NS BlueScope Việt Nam. Từ đó, góp phần truyền tải thông điệp rằng vật liệu thép không chỉ góp phần giải quyết bài toán kết cấu và độ bền công trình, mà còn ngày càng trở thành một phần của ngôn ngữ thiết kế kiến trúc, gắn với tính linh hoạt, hiệu quả sử dụng và định hướng phát triển bền vững.

Đại diện NS BlueScope Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng mỗi công trình thép mạ đều có thể trở thành ‘Timeless Design’ – thiết kế trường tồn theo thời gian. Giải thưởng này là nền tảng để tôn vinh những thiết kế xuất sắc, đồng thời lan tỏa tư duy sáng tạo, ứng dụng vật liệu tiên tiến nhằm kiến tạo những công trình hướng đến giá trị bền vững cho thế hệ tiếp nối."

Giải thưởng được triển khai trên phạm vi toàn quốc với hai hạng mục chính: Chuyên nghiệp và Sinh viên. Hạng mục chuyên nghiệp dành cho các công ty tư vấn thiết kế, kiến trúc sư, nhà thầu, hoặc bộ phận thiết kế của chủ đầu tư có pháp nhân hoạt động tại Việt Nam với hai nhóm công trình Công nghiệp và Thương mại. Hạng mục sinh viên với đề tài thiết kế kiến trúc công nghiệp. Đặc biệt, năm 2026 cũng là lần đầu tiên Giải thưởng mở rộng hạng mục Sinh viên, hướng đến việc tạo thêm không gian để các ý tưởng kiến trúc công nghiệp được kết nối rộng hơn với cộng đồng kiến trúc và thực tiễn ngành xây dựng.

Các tác phẩm tham dự sẽ được đánh giá theo hệ tiêu chí riêng cho từng hạng mục. Với Hạng mục Chuyên nghiệp, các công trình được đánh giá dựa trên ba nhóm tiêu chí: Thiết kế xuất sắc (50%), Sáng tạo trong ứng dụng vật liệu và giải pháp thép (30%) và Bền vững (20%). Các công trình tham dự thuộc hai nhóm Công nghiệp và Thương mại cần là công trình thực tế đã hoàn tất xây dựng và đưa vào sử dụng tại Việt Nam, đồng thời ứng dụng vật liệu tôn COLORBOND® hoặc ZINCALUME®. Với Hạng mục Sinh viên, các phương án thiết kế kiến trúc công nghiệp được đánh giá theo năm nhóm tiêu chí có tỷ trọng tương đương 20%, gồm: Ý tưởng, Linh hoạt, Đột phá, Bền vững và Sáng tạo trong ứng dụng vật liệu cũng như giải pháp thép.

Giải thưởng năm nay được đánh giá bởi Hội đồng gồm 15 giám khảo thuộc hai hạng mục Chuyên nghiệp và Sinh viên, quy tụ các kiến trúc sư, chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp đến từ các trường đại học, Hội Kiến trúc sư TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, lĩnh vực công trình xanh, phát triển nhà xưởng công nghiệp cho thuê và ngành xây dựng tại Việt Nam. Với mỗi nhóm công trình và tác phẩm tham dự, Hội đồng Giám khảo sẽ lựa chọn 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì và 2 Giải Ba. Tổng giá trị quà tặng hiện vật và học bổng của Giải thưởng năm nay lên đến hơn 200 triệu đồng.

Thời gian nhận hồ sơ tham dự chính thức diễn ra từ tháng 05/2026 đến hết ngày 28/06/2026. Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Thép Việt Nam 2026 dự kiến được công bố vào tháng 08/2026. Các ứng viên có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự, không hạn chế số lượng tác phẩm tham gia.

Các công trình đạt giải cao nhất thuộc Hạng mục Chuyên nghiệp của mỗi nhóm Công nghiệp và Thương mại sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải thưởng Kiến trúc Thép BlueScope ASEAN, dự kiến tổ chức tại Bangkok vào tháng 11/2026. Đây không chỉ là cơ hội để các công trình Việt Nam được giới thiệu rộng hơn trong cộng đồng kiến trúc khu vực, mà còn góp phần lan tỏa những góc nhìn và thực hành kiến trúc ứng dụng thép của Việt Nam trên hành trình hướng đến các giá trị bền vững trong tương lai.

Thông tin chi tiết về thể lệ Giải thưởng và đăng ký tham dự tại: https://tinyurl.com/Giai-thuong-kien-truc-2026

Về NS BlueScope Việt Nam

NS BlueScope Việt Nam được tin cậy bởi các sản phẩm thép mạ chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng đối tác kiến tạo nên những công trình mang tính biểu tượng, thẩm mỹ và bền vững – góp phần vào sự phát triển hạ tầng quốc gia và mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Các thương hiệu nổi bật của công ty bao gồm: tôn COLORBOND®, tôn ZINCALUME® và các giải pháp tôn, kết cấu thép từ thương hiệu LYSAGHT® và các đối tác uy tín.

Hoạt động tại Đông Nam Á và bờ Tây Bắc Mỹ, NS BlueScope là liên doanh giữa tập đoàn BlueScope (Úc) và Nippon Steel (Nhật Bản), với hơn 2.500 nhân viên làm việc tại 30 cơ sở thuộc 6 quốc gia.

Các sản phẩm thép mạ và thép mạ màu cao cấp của NS BlueScope Việt Nam được thẩm định bởi các tổ chức uy tín và tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018. Doanh nghiệp đồng thời là nhà sản xuất thép đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á đạt chứng nhận ResponsibleSteel™, bên cạnh việc công bố Bản Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPDs) nhằm cung cấp thông tin minh bạch về tác động môi trường của sản phẩm cho phân khúc dự án.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.nsbluescope.com/vn/vi/business