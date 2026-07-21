Công ty bán thuốc kháng sinh báo lãi gấp 24 lần trong quý 2/2026

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, CTCP Dược phẩm Tipharco (HNX: DTG) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc khi doanh thu thuần đạt hơn 78 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán chỉ tăng 9%, lên khoảng 59 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện mạnh từ 17,7% lên 24%, đưa lợi nhuận gộp tăng 62,7% lên gần 19 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 65,6 triệu đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm mạnh từ 1,54 tỷ đồng xuống còn 452 triệu đồng nhờ chi phí lãi vay được cắt giảm đáng kể. Chi phí bán hàng gần như không thay đổi, duy trì quanh mức 3 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,6%, xuống gần 7 tỷ đồng.

Kết quả, Tipharco báo lãi sau thuế 7 tỷ đồng trong quý II, gấp hơn 24 lần cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng 2.335%.

Theo doanh nghiệp, kết quả tăng trưởng đến từ việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty tăng cường kiểm soát khâu mua sắm nguyên vật liệu, góp phần ổn định chi phí đầu vào và cải thiện giá thành sản xuất. Bên cạnh đó, từ cuối năm 2025, Tipharco tái cơ cấu nguồn vốn và các khoản vay, giúp chi phí lãi vay giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Tipharco đạt 149 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 13 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần mức 635,5 triệu đồng của nửa đầu năm 2025.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của Tipharco đạt 293 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 36 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng 40%, từ 80 tỷ đồng lên 113 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn giảm 16%, còn 50,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả gần như đi ngang ở mức 81,4 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 38 tỷ đồng lên 43 tỷ đồng, còn doanh nghiệp không phát sinh vay dài hạn.

Tipharco có tiền thân là Công ty Dược Tiền Giang, được thành lập năm 1976 và chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2006. Doanh nghiệp hiện vận hành hai nhà máy tại Đồng Tháp, gồm nhà máy tân dược sản xuất thuốc Betalactam và Non-betalactam cùng nhà máy dược liệu.

Hiện Tipharco sở hữu 242 giấy đăng ký lưu hành thuốc, tập trung vào các nhóm sản phẩm như kháng sinh Betalactam, kháng sinh Non-betalactam, thuốc dược liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.