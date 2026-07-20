Một công ty chứng khoán báo lãi gấp 2,5 lần, dư nợ margin gần 11.700 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu hoạt động lũy kế 6 tháng đạt hơn 2.023 tỷ đồng, tăng khoảng 104% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt gần 370 tỷ đồng, tăng 155%, tương đương gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 291 tỷ đồng, tăng khoảng 151%.

Hoạt động đầu tư chứng khoán tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của Kafi. Trong nửa đầu năm, mảng này mang về gần 1.255 tỷ đồng, tăng hơn 109% so với cùng kỳ.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu, chủ yếu liên quan đến hoạt động cho vay margin, đạt gần 548 tỷ đồng, tăng 79%. Doanh thu môi giới chứng khoán đạt gần 77 tỷ đồng, tăng 41%.

Ngoài ra, lãi từ bán các khoản đầu tư ghi nhận hơn 104 tỷ đồng, tăng khoảng 52%. Các mảng bảo lãnh phát hành và lưu ký chứng khoán có quy mô nhỏ hơn, lần lượt mang về khoảng 2,4 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ cho vay của Kafi đạt hơn 11.701 tỷ đồng. Trong đó, cho vay giao dịch ký quỹ chiếm gần 11.675 tỷ đồng, tăng khoảng 955 tỷ đồng so với đầu năm.

Dư nợ margin của công ty tương đương khoảng 142% vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 6 đạt hơn 8.237 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ ở mức 7.500 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Kafi đạt hơn 26.111 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản có sự thay đổi khi quy mô danh mục đầu tư chứng khoán và cho vay tăng, trong khi tiền mặt và các khoản đầu tư sẵn sàng để bán giảm.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận theo giá thị trường của công ty có giá trị gần 9.867 tỷ đồng. Phần lớn danh mục này là giấy tờ có giá và tiền gửi có kỳ hạn, với giá trị hơn 8.706 tỷ đồng.

Riêng danh mục cổ phiếu niêm yết có giá trị thị trường gần 344 tỷ đồng, cao hơn khoảng 9 tỷ đồng so với giá vốn. Báo cáo công bố một số mã cổ phiếu cụ thể gồm VCB, VIC và FPT, trong khi các khoản đầu tư còn lại được gộp vào nhóm khác.

Trong đó, Kafi ghi nhận giá trị thị trường của khoản đầu tư vào VIC cao hơn giá vốn. Ngược lại, giá trị thị trường của các khoản đầu tư vào VCB và FPT thấp hơn giá vốn tại thời điểm cuối quý.

Ngày 6/7/2026, Kafi chính thức trở thành công ty đại chúng. Doanh nghiệp đang chuẩn bị kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và xây dựng lộ trình niêm yết trong giai đoạn tiếp theo.

Số liệu kết quả kinh doanh, dư nợ cho vay và danh mục đầu tư được trích từ báo cáo tài chính quý II/2026 của Kafi.