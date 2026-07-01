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Thương vụ mua 4,9% LPBank của ông Phạm Nhật Vượng nằm ở đâu trong những cú xuống tiền lớn nhất nửa đầu năm?

| | Doanh nghiệp

Thương vụ mua 4,9% LPBank của ông Phạm Nhật Vượng nằm ở đâu trong những cú xuống tiền lớn nhất nửa đầu năm?

Từ thương vụ 6.725 tỷ đồng của ông Phạm Nhật Vượng đến kế hoạch rót hơn 10.000 tỷ đồng vào dự án Lotte Thủ Thiêm, nửa đầu năm 2026 chứng kiến hàng loạt dòng tiền lớn âm thầm dịch chuyển, tạo nên một bức tranh giao dịch trị giá hơn 63.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Grant Thornton Việt Nam, thị trường M&A trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận 126 giao dịch được công bố. Trong đó, 89 thương vụ có giá trị được công bố hoặc có thể ước tính, với tổng quy mô khoảng 2,43 tỷ USD, tương đương hơn 63.000 tỷ đồng.

Bình quân mỗi thương vụ có thông tin về giá trị đạt khoảng 27 triệu USD. Tuy nhiên, bức tranh chung chịu ảnh hưởng đáng kể từ một số giao dịch hàng trăm triệu USD, tập trung chủ yếu trong bất động sản, du lịch - lưu trú và tài chính.

Bất động sản tiếp tục là một trong những lĩnh vực nổi bật nhất. Đáng chú ý là kế hoạch của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt mua 35% vốn tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với giá khoảng 7.666 tỷ đồng, tương đương 295 triệu USD.

Lotte Properties HCMC là chủ đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm, khu phức hợp rộng 7,54 ha tại TP.HCM. Sau khi hoàn tất giao dịch, Phát Đạt dự kiến tiếp tục góp thêm khoảng 2.727 tỷ đồng trong các đợt tăng vốn tiếp theo để duy trì tỷ lệ sở hữu 35%.

Du lịch và lưu trú cũng thu hút những khoản vốn lớn. Vinpearl huy động 255 triệu USD từ SeaTown Private Credit Fund III, Cơ quan Đầu tư Oman và Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman thông qua phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi. Nguồn vốn dự kiến được sử dụng để củng cố năng lực tài chính và phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.

Một thương vụ khác trong lĩnh vực này là Diamond Crown Homes, thành viên hệ sinh thái DOJI, gián tiếp nắm quyền chi phối CTCP Xây dựng Xuân Phú Hải, chủ đầu tư dự án Grand Mercure Hội An. Chuỗi giao dịch có tổng giá trị ước khoảng 1.520 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực tài chính, giao dịch đáng chú ý là việc ông Phạm Nhật Vượng sở hữu hơn 146,2 triệu cổ phiếu LPBank. Grant Thornton ước tính lượng cổ phiếu này có giá trị khoảng 6.725 tỷ đồng, tương đương 259 triệu USD. Sau giao dịch, ông Vượng nắm 4,894% vốn điều lệ ngân hàng.

Ở nhóm hàng tiêu dùng theo cách phân loại của Grant Thornton, VietinBank Capital mua 9,35 triệu cổ phiếu Petrosetco với giá trị khoảng 495,55 tỷ đồng. Sau giao dịch, đơn vị này nâng tỷ lệ sở hữu lên 13,45% và trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Petrosetco hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm phân phối sản phẩm công nghệ, logistics, dịch vụ đời sống và bất động sản. Trong đó, mảng phân phối điện thoại, máy tính và thiết bị điện tử tiêu dùng đóng góp phần lớn doanh thu.

Lĩnh vực tiện ích công cộng cũng ghi nhận sự dịch chuyển cổ phần đáng chú ý tại Viwaseen. BNE và Xuân Cầu Holdings lần lượt mua 14,2 triệu và 8,58 triệu cổ phiếu doanh nghiệp này, với tổng giá trị ước khoảng 26,2 triệu USD.

Sau giao dịch, hai doanh nghiệp lần lượt sở hữu 24,47% và 14,79% vốn Viwaseen. Trước đó, An Quý Hưng Holding đã mua 23% vốn. Chuỗi giao dịch nằm trong quá trình Vinaconex thoái vốn, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại Viwaseen từ 86,01% xuống còn 25%.

Ngoài các nhóm trên, hoạt động M&A còn xuất hiện trong công nghệ, xây dựng - kỹ thuật và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, quy mô từng thương vụ nhìn chung nhỏ hơn so với các giao dịch lớn trong bất động sản, du lịch hay tài chính.

Grant Thornton lưu ý số liệu chỉ bao gồm những giao dịch đã được công bố và có thể xác định hoặc ước tính giá trị. Vì vậy, con số hơn 63.000 tỷ đồng phản ánh phần thị trường có thông tin công khai, thay vì toàn bộ hoạt động mua bán, sáp nhập tại Việt Nam.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu trên 1% vốn điều lệ LPBank

Anh Khôi

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