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Công ty do con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng điều hành: Tăng vốn lần đầu tiên lên hơn 9.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Công ty do con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng điều hành: Tăng vốn lần đầu tiên lên hơn 9.000 tỷ đồng

Đứng đầu Vinmetal Hà Tĩnh là ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với cương vị Tổng Giám đốc. Ông Quân Anh đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal.

CTCP Công nghiệp Vinmetal Hà Tĩnh vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ đầu tiên kể từ khi thành lập, nâng quy mô vốn từ 5.000 tỷ đồng lên 9.059 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 4.059 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, toàn bộ phần vốn bổ sung được góp bằng đồng Việt Nam từ các nhà đầu tư trong nước. Danh sách cổ đông sau khi tăng vốn chưa được doanh nghiệp công bố.

Công ty 2 tháng tuổi do con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng điều hành: Tăng vốn lần đầu tiên lên hơn 9.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Vinmetal Hà Tĩnh được thành lập ngày 13/5/2026, có trụ sở tại tòa nhà Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong 9 ngành nghề, với lĩnh vực cốt lõi là khai thác quặng sắt. Bên cạnh đó, công ty còn tham gia sản xuất gang, thép, gia công cơ khí, kinh doanh kim loại và nhiều hoạt động liên quan đến chuỗi giá trị ngành luyện kim.

Thời điểm thành lập, CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal - công ty con của Vingroup - nắm 95% vốn điều lệ thông qua khoản góp vốn 4.750 tỷ đồng. Hai cổ đông còn lại là ông Nguyễn Minh Hồng và ông Đặng Nhật Minh, mỗi người góp 125 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 2,5% vốn.

Đứng đầu Vinmetal Hà Tĩnh là ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với cương vị Tổng Giám đốc. Ông Quân Anh đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal. Từ tháng 5/2026, ông cũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT VinFast thay bà Lê Thị Thu Thủy.

Vinmetal Hà Tĩnh được coi là một đơn vị quan trọng trong chiến lược phát triển ngành luyện kim của Vingroup.

Trước đó, tháng 10/2025, tập đoàn thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng, sau đó nâng lên 15.000 tỷ đồng.

Theo định hướng, Vinmetal sẽ phát triển các dòng thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC), thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng nhằm phục vụ ngành ô tô điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao cũng như các lĩnh vực công nghiệp.

Việc mở rộng sang lĩnh vực thép được kỳ vọng giúp Vingroup chủ động nguồn cung nguyên liệu cho các mảng kinh doanh trọng điểm như VinFast và Vinhomes, đồng thời đáp ứng nhu cầu thép chất lượng cao cho các dự án hạ tầng, công nghiệp và năng lượng mà tập đoàn đang triển khai, bao gồm các tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

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Thu Phương

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