Haxaco ước tính lợi nhuận 6T2026 đạt tối thiểu 50 tỷ, đồng loạt nâng cấp 4 đại lý Mercedes-Benz

Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Haxaco Group (mã chứng khoán: HAX) ước tính lợi nhuận khoảng 50-60 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô, đặc biệt ở phân khúc xe sang, chưa thực sự bứt phá.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tổng giám đốc Haxaco Group, thị trường xe sang trong nửa đầu năm tăng trưởng khoảng 10-15%. Mercedes-Benz tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về sản lượng, trong khi các công ty con của Haxaco đều đạt mức tăng trưởng hai chữ số.

Kết quả này tạo cơ sở để doanh nghiệp giữ mục tiêu lợi nhuận 200 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời tiếp tục triển khai các khoản đầu tư dài hạn cho hệ thống phân phối.

“Trong điều kiện thị trường còn nhiều thách thức, việc Haxaco vẫn duy trì được lợi nhuận dương và các công ty con đều tăng trưởng hai chữ số là nền tảng để chúng tôi tự tin hướng tới mục tiêu lợi nhuận 200 tỷ đồng trong năm nay”, bà Bích cho biết.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tổng giám đốc Haxaco Group

Thị trường ô tô bước vào giai đoạn phân hóa

Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh, thị trường ô tô Việt Nam đang chuyển sang trạng thái cạnh tranh và phân hóa rõ rệt hơn. Áp lực kinh tế, chi phí sở hữu xe và tâm lý thận trọng của người tiêu dùng khiến quyết định mua xe được cân nhắc kỹ hơn.

Ở phân khúc cao cấp, cạnh tranh không còn chỉ nằm ở giá bán hay danh mục sản phẩm. Khách hàng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm tại đại lý, khả năng cá nhân hóa sản phẩm, chất lượng dịch vụ sau bán hàng và các tiện ích số trong suốt quá trình sử dụng xe.

Cùng với đó, xu hướng điện hóa đang làm thay đổi cấu trúc thị trường. Các hãng xe liên tục giới thiệu xe thuần điện, xe plug-in hybrid và những nền tảng công nghệ mới. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống phân phối, từ hạ tầng trưng bày, tư vấn sản phẩm đến năng lực kỹ thuật, bảo dưỡng, trạm sạc và dịch vụ hậu mãi.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn thận trọng với kế hoạch mở rộng đầu tư, Haxaco lựa chọn nâng cấp đồng bộ toàn bộ hệ thống đại lý Mercedes-Benz. Đây được xem là bước chuẩn bị trước khi danh mục sản phẩm mới của hãng xe Đức được đưa vào Việt Nam với quy mô lớn hơn.

Nâng cấp đồng bộ 4 đại lý Mercedes-Benz, chuẩn bị danh mục xe điện

Theo đó, Haxaco vừa chính thức khai trương showroom Mercedes-Benz Haxaco Hà Nội theo tiêu chuẩn Mar20X toàn cầu.

Theo định hướng của doanh nghiệp, cả bốn đại lý Mercedes-Benz do Haxaco vận hành sẽ được nâng cấp theo bộ tiêu chuẩn nhận diện và trải nghiệm mới của hãng. Việc đầu tư không chỉ tập trung vào cơ sở vật chất mà bao gồm cả không gian trưng bày, khu vực tư vấn, nền tảng số hóa và quy trình dịch vụ sau bán hàng.

Mô hình mới được thiết kế nhằm tạo ra hành trình trải nghiệm liền mạch hơn, từ thời điểm khách hàng tìm hiểu sản phẩm, lựa chọn cấu hình, cá nhân hóa phương tiện đến bảo dưỡng và sử dụng các dịch vụ sau bán hàng.

Hệ thống đại lý cũng được chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và dịch vụ của thế hệ ô tô mới, đặc biệt là các dòng xe thuần điện và plug-in hybrid.

Một trong những động lực để Haxaco đẩy nhanh quá trình nâng cấp hệ thống là kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa của Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Haxaco đã đặt hàng mẫu CLA thuần điện, dự kiến được đưa về Việt Nam trong quý IV/2026. Doanh nghiệp cũng bắt đầu ghi nhận những đơn đặt hàng đầu tiên từ khách hàng.

Theo bà Bích, tại Triển lãm Ô tô Bangkok năm 2026, khoảng 600 xe CLA đã được đặt mua. Sự đón nhận tại thị trường Thái Lan được Haxaco xem là tín hiệu tham khảo tích cực đối với triển vọng của mẫu xe này tại Việt Nam.

“Thị trường Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Thái Lan. Chúng tôi tin CLA thuần điện có thể trở thành một trong những sản phẩm chủ lực, đóng góp vào tăng trưởng của Mercedes-Benz và Haxaco trong thời gian tới”, Tổng giám đốc Haxaco nhận định.

Bên cạnh CLA, Mercedes-Benz dự kiến tiếp tục mở rộng danh mục xe plug-in hybrid và xe thuần điện, trong đó có các mẫu như S 580 e và Mercedes-Maybach S 580 e.

Quý IV/2026 được xác định chủ yếu là giai đoạn chuẩn bị thị trường và giới thiệu sản phẩm. Từ năm 2027, các dòng xe thuần điện và plug-in hybrid mới được kỳ vọng đóng góp rõ rệt hơn vào doanh số và lợi nhuận.

Haxaco cũng đang phối hợp với Mercedes-Benz Việt Nam trong việc chuẩn bị hạ tầng sạc, năng lực bảo dưỡng và các giải pháp dịch vụ phù hợp với xe điện. Đồng thời, doanh nghiệp kỳ vọng danh mục sản phẩm mới sẽ giúp Mercedes-Benz tiếp cận rộng hơn nhóm khách hàng trẻ, quan tâm đến công nghệ và xu hướng di chuyển bền vững.

Theo Haxaco, quyết định đầu tư trong giai đoạn thị trường chưa hoàn toàn thuận lợi cũng đồng nghĩa doanh nghiệp phải chấp nhận chi phí trước mắt để xây dựng năng lực tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, khi thị trường xe sang bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa nhiều hơn trên trải nghiệm, công nghệ và dịch vụ, hệ thống đại lý đạt chuẩn toàn cầu có thể trở thành một lợi thế quan trọng.