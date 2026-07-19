'Gã khổng lồ' nước Mỹ tiết lộ điều cực kỳ tự hào về Việt Nam, một người Lào Cai được nêu lên

Google vừa công bố báo cáo Gemini Đông Nam Á 2026. Dữ liệu được thu thập từ ứng dụng Gemini trên web và di động trong Quý 1/2026, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Kết quả cho thấy một bức tranh đa dạng và đầy bất ngờ: không phải quốc gia nào cũng dùng AI theo cùng một cách.

Trên toàn cầu, Gemini đã đạt hơn 900 triệu người dùng hàng tháng tính đến tháng 4/2026. Riêng tại Đông Nam Á, số lượng người dùng đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 12 tháng. Đây là một tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc phản ánh mức độ sẵn sàng đón nhận công nghệ AI của khu vực. Điểm nổi bật đầu tiên là Đông Nam Á gắn bó với điện thoại di động.

Tính chung toàn khu vực, 73% câu hỏi gửi đến Gemini đến từ thiết bị di động, cho thấy người dùng tương tác nhanh, ngắn gọn và linh hoạt trong cuộc sống hàng ngày.

Về mục đích sử dụng, báo cáo phân chia người dùng Đông Nam Á thành bốn nhóm chính: 40% dùng Gemini để tạo ra nội dung mới như hình ảnh, văn bản và code; 20% dùng để nghiên cứu và tổng hợp thông tin; 10% tìm kiếm lời khuyên và gợi ý; và 30% còn lại sử dụng cho vô số mục đích khác từ đặt lịch cho đến kể chuyện cười.

Trong số sáu quốc gia, tại Việt Nam, Gemini là cầu nối (bridge) giữa người Việt và thế giới bên ngoài. Điều cần nhấn mạnh là người Việt trung thành với tiếng mẹ đẻ hơn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực .

89% câu hỏi gửi đến Gemini được viết bằng tiếng Việt, đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ sử dụng ngôn ngữ bản địa. Cùng với đó, người Việt là nhóm sử dụng tính năng dịch thuật nhiều nhất khu vực. Việt Nam xếp số 1 Đông Nam Á về nhu cầu dịch thuật, để hiểu tài liệu nước ngoài, xây dựng website xuất khẩu, hoặc dịch câu giao tiếp giúp khách du lịch.

Câu chuyện của người nông dân trồng chè ở Lào Cai trong báo cáo minh họa điều này sinh động nhất. Ông canh tác những cây chè Shan Tuyết cổ thụ hơn 200 năm tuổi và muốn bán trực tiếp đến người yêu chè ở châu Âu và Mỹ, bỏ qua các đầu mối trung gian. Rào cản lớn nhất của ông là ngôn ngữ.

Với Gemini, ông chỉ cần chia sẻ suy nghĩ bằng tiếng Việt và yêu cầu trợ lý mô tả loại chè này như một chuyên gia thưởng trà mô tả rượu vang thượng hạng. Gemini lập tức chuyển những ý tưởng giản dị của ông thành những mô tả tiếng Anh tinh tế, chuyên nghiệp — giúp ông viết giới thiệu, tăng giá, và kết nối với người tiêu dùng toàn cầu.

Nhưng Việt Nam không chỉ dừng lại ở dịch thuật. Báo cáo gọi Việt Nam là số 1 Đông Nam Á về học tập với 17% câu hỏi thuộc nhóm học thuật (academic), cũng là cao nhất khu vực. Hơn 160.000 sinh viên sử dụng tính năng Canvas của Gemini để ôn thi mỗi tháng.

Người Việt cũng là nhóm sử dụng tính năng toán học nhiều nhất (5% tổng số câu hỏi) và đứng thứ hai về lập trình (4%). Điều này phản ánh cấu trúc người dùng đặc thù: 32% câu hỏi đến từ máy tính, cao thứ hai sau Singapore, cho thấy người Việt ngồi xuống làm việc nghiêm túc với Gemini, không chỉ hỏi nhanh trên điện thoại.

Singapore là quốc gia dùng Gemini chuyên nghiệp nhất. Đây là nơi duy nhất có tỷ lệ dùng máy tính là 58%, vượt trội với điện thoại. Người Singapore dùng Gemini chủ yếu cho công việc chuyên sâu: phân tích dữ liệu, xử lý code, tóm tắt tài liệu dài trước cuộc họp.

Singapore cũng là quốc gia có tỷ lệ dùng Gemini cao nhất thế giới tính theo đầu người, với tần suất gần 10 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, đến cuối tuần, người Singapore lại hoàn toàn chuyển sang các chủ đề đời sống như sức khỏe, ăn uống và du lịch, cho thấy cân bằng công việc-cuộc sống (work-life balance).

Thái Lan là quốc gia dùng Gemini "chill" nhất. 1 trong 3 câu hỏi thuộc dạng thông thường, đơn giản, tỷ lệ cao nhất khu vực. Người Thái hỏi Gemini về công thức nấu ăn lành mạnh, gợi ý trang trí nhà, hay tìm hiểu về các đền thờ (wat) trong khu phố.

Đặc biệt, nhóm người dùng trên 54 tuổi tại Thái Lan là nhóm dùng nhiều mẫu Gemini nhất toàn Đông Nam Á, vượt cả giới trẻ, cho thấy Gemini đã trở nên thực sự dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi.

Indonesia là quốc gia sáng tạo nhất. Với 9 triệu hình ảnh được tạo ra mỗi ngày — cao nhất khu vực — và 82% câu hỏi đến từ điện thoại, người Indonesia dùng Gemini như một người bạn sáng tạo luôn sẵn sàng. Ví dụ, 1 micro-influencer chỉ cần chụp ảnh ly cà phê và nhận ngay caption cho mạng xã hội trong vài giây.

Malaysia nổi bật với khả năng song ngữ linh hoạt. 1 trong 5 người dùng yêu cầu Gemini tạo hình ảnh — cao nhất khu vực. Người Malaysia chuyển đổi ngôn ngữ một cách có chủ đích: dùng tiếng Anh cho công việc chuyên nghiệp và code, chuyển sang tiếng Malay khi sáng tạo hoặc học tập. Tỷ lệ câu hỏi bằng tiếng Malay đã tăng gấp đôi trong đầu năm 2026.

Philippines là quốc gia dùng Gemini chuyên nghiệp nhất theo hướng giao tiếp và viết. 90% câu hỏi bằng tiếng Anh — cao nhất khu vực. Người Philippines dùng Gemini để xử lý khiếu nại khách hàng, viết lại email, chuẩn bị CV và luyện phỏng vấn — phản ánh văn hóa đặc trưng của đất nước.

Đáng chú ý, Philippines là quốc gia duy nhất trong khu vực có nhiều người dùng nữ hơn nam.

Báo cáo Gemini 2026 cho thấy AI không phải là một công cụ đồng nhất, mà được định hình bởi văn hóa, ngôn ngữ, nghề nghiệp và thói quen của từng dân tộc. Người Việt dùng AI để học, để làm và để vươn ra thế giới.