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Lần đầu tiên ông lớn ngành giáo dục bắt tay với Phú Mỹ Hưng trong quá trình Bắc tiến tại khu đô thị 1,1 tỷ USD

| | Doanh nghiệp

Lần đầu tiên ông lớn ngành giáo dục bắt tay với Phú Mỹ Hưng trong quá trình Bắc tiến tại khu đô thị 1,1 tỷ USD

Theo thỏa thuận hợp tác, EQuest sẽ đầu tư và vận hành tổ hợp giáo dục K-12 tại Hồng Hạc City trên khu đất rộng hơn 22.000 m². Dự án gồm trường mầm non và trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, với quy mô khoảng 2.500 học sinh sau khi hoàn thành.

Ngày 18/7, tại dự án Khu đô thị Hồng Hạc City (Bắc Ninh), Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (chủ đầu tư dự án), Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tập đoàn Nomura Real Estate Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác nhằm phát triển hệ thống giáo dục.

Lần đầu tiên ông lớn ngành giáo dục bắt tay với Phú Mỹ Hưng trong quá trình Bắc tiến tại khu đô thị 1,1 tỷ USD- Ảnh 1.

Khu đô thị Hồng Hạc City được quy hoạch hệ thống 8 trường học, đáp ứng nhu cầu giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Để phát triển hệ thống giáo dục này, chủ đầu tư đã lựa chọn Tập đoàn Giáo dục EQuest - một trong những đơn vị giáo dục tư nhân lớn tại Việt Nam - làm đối tác chiến lược. Đây cũng là lần đầu tiên hai đơn vị hợp tác.

Được biết, cơ sở giáo dục đầu tiên trong hệ thống 8 trường của Hồng Hạc City được đầu tư xây dựng khoảng 40 triệu USD. Gensler Architecture Design Firm là đơn vị thiết kế kiến trúc công trình.﻿

Theo thỏa thuận hợp tác, EQuest sẽ đầu tư và vận hành tổ hợp giáo dục K-12 tại Hồng Hạc City trên khu đất rộng hơn 22.000 m². Dự án gồm trường mầm non và trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, với quy mô khoảng 2.500 học sinh sau khi hoàn thành.

Tổ hợp giáo dục sẽ gồm 84 phòng học cùng hệ thống phòng chức năng, nhà đa năng và các công trình thể thao, được xây dựng trên ba lô đất riêng biệt với thời hạn hợp tác 20 năm.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng kết hợp chương trình giáo dục quốc gia với lộ trình xuyên suốt, đồng thời tích hợp các môn STEM, AI, Robotics, nghệ thuật và kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện cho học sinh.

Giai đoạn 1 chính thức khởi công hạng mục móng cọc vào ngày 18/7, triển khai một trường mầm non cao 3 tầng và một trường liên cấp cao 5 tầng trên diện tích gần 11.000 m². Hai công trình dự kiến hoàn thành để khai giảng khóa học đầu tiên vào tháng 9/2028. Giai đoạn 2 dự kiến được triển khai từ năm 2031.

Thành lập năm 2003, EQuest hiện vận hành 25 cơ sở giáo dục trên cả nước, phục vụ gần 20.000 học sinh phổ thông, khoảng 10.000 sinh viên và hơn 180.000 học sinh tham gia các chương trình STEM cùng các nền tảng giáo dục số.

﻿Phú Mỹ Hưng là tập đoàn phát triển đô thị hơn 30 năm tuổi, trụ sở tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng - TP. Hồ Chí Minh. Năm 2025, Tập đoàn mở rộng ra miền Bắc kết hợp cùng Nomura Real Estate Development triển khai khu đô thị Hồng Hạc City, quy mô gần 198 ha tại Bắc Ninh, tổng vốn đầu tư gần 1,1 tỷ USD.

Phú Mỹ Hưng bán 49% công ty sở hữu dự án Hồng Hạc City 1,1 tỷ USD tại Bắc Ninh cho Nomura

Thu Phương

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