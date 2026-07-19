Viglacera bổ nhiệm thêm một Phó Tổng giám đốc

Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã: VGC, sàn HoSE) vừa công bố quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Chinh giữ chức Phó Tổng giám đốc. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/7.



Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Thế Chinh đang là Giám đốc Ban Phát triển dự án bất động sản VGC.

Với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Chinh làm Phó Tổng giám đốc, Ban điều hành Viglacera có 6 thành viên gồm Tổng giám đốc Nguyễn Anhh Tuấn, các Phó Tổng giám đốc là ông Trần Ngọc Anh, bà Trần Thị Minh Loan, ông Nguyễn Đức Luyện và ông Bùi Lê Cao Kế.

Ban Tổng giám đốc Viglacera. Nguồn: VGC

Mới đây, Viglacera công bố thông tin về việc ngày 15/07/2026, VGC đã hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (PFG) sang Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam (VFG) đúng theo đề án tái cấu trúc tại Nghị quyết số 242/TCT-HĐQT ngày 1/10/2025.

Kể từ ngày 15/07/2026, PFG không còn là công ty con trực tiếp của Viglacera.

Trước đó, VGC thông qua Nghị quyết số 110/TCT-HĐQT ngày 8/6/2026 phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ tại VFG đồng thời thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp tại PFG cho VFG cùng các thủ tục liên quan nhằm triển khai đề án chuyển đổi mô hình quản lý sở hữu vốn tại VFG và PFG.

Cụ thể, Viglacera sẽ sử dụng nguồn vốn tự có để góp thêm 660,1 tỷ đồng vào VFG. Qua đó, VFG tăng vốn điều lệ từ hơn 512 tỷ đồng lên hơn 1.172 tỷ đồng, gồm hơn 1.045 tỷ đồng vốn bằng tiền mặt và hơn 127 tỷ đồng vốn bằng tài sản.

Sau khi được tăng vốn, VFG nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của VGC tại PFG, tương ứng giá trị sổ sách 575,9 tỷ đồng và chiếm 65% vốn điều lệ PFG.

Theo Viglacera, việc tái cấu trúc nhằm mục đích đưa VFG trở thành đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực kính.

Tại thời điểm 31/3/2026, cả PFG và VFG đều là công ty trực tiếp do VGC sở hữu lần lượt là 65% và 100% vốn.



