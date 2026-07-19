Công ty CP Vinhomes (mã: VHM, sàn HoSE) công bố thông tin về nghị quyết của HĐQT thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.



Cụ thể, Vinhomes dự kiến chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.

Trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Mục đích sử dụng vốn thu được nhằm thực hiện dự án đầu tư của tổ chức phát hành. Tài sản bảo đảm là tìa sản hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Cảnh quan Vinhomes Ocean Park 2. Ảnh: Vinhomes

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Vinhomes phát hành liên tiếp 02 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 3.000 tỷ đồng trong cùng ngày 10/7 vừa qua.

Cụ thể, VHM đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã VHM12613 và 10.000 trái phiếu mã VHM12614 cùng có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu nêu trên đều có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 10/7/2029, lãi suất kết hợp 12,5%/năm.

Trong diễn biến mới đây, Vinhomes thông báo ngày 7/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%.

Với tỷ lệ chi trả 1:1, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần phổ thông được nhận thêm 1 cổ phần, VHM dự kiến phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phần với tổng giá trị 41.074 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn thành đợt trả cổ tức, Vinhomes sẽ tăng vốn lên mức 82.148 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/6 vừa qua, Vinhomes cũng đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 22/7/2026. Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 24.645 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) báo cáo đã chuyển quyền sở hữu hơn 15,2 triệu cổ phiếu VHM. Giao dịch được thực hiện ngày 25/6. Qua đó, tập đoàn còn nắm giữ hơn 2,94 tỷ cổ phiếu, tương đương 71,7% vốn điều lệ của Vinhomes.



