Nhóm quỹ ngoại không còn là cổ đông lớn tại FPT Retail

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, MCK: FRT, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 15/7/2026, quỹ thành viên thuộc Dragon Capital là Hanoi Investments Holdings Limited đã bán ra 214.000 cổ phiếu FRT.

Sau giao dịch nêu trên, nhóm Dragon Capital đã giảm sở hữu từ gần 9,1 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 8,8 triệu cổ phiếu, tương tương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,0648% xuống 4,9451% vốn và rời ghế cổ đông lớn tại FPT Retail.

Nguồn: FRT

Trong một diễn biến khác, kết thúc đợt phát hành ngày 30/6/2026, FPT Retail đã phân phối thành công hơn 8,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 8.696 cổ đông, còn lại 1.820 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trước khi kết thúc quý III/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 85 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của FPT Retail.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của FPT Retail tăng từ hơn 1.703 tỷ đồng lên mức hơn 1.788 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, FPT Retail mang về doanh thu thuần gần 15.117 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 374,6 tỷ đồng, tăng 76%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của FPT Retail tăng 9,8% so với đầu năm, lên mức hơn 26.027 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 14.447 tỷ đồng, chiếm 55,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 20.513 tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 12.381 tỷ đồng, chiếm 60,4% tổng nợ.



