Biến động nhân sự cấp cao tại Thaiholdings

Theo đó, Thaiholdings mới đây có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về thay đổi nhân sự.

Theo đó, Thaiholdings miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đối với ông Ngô Quyết Tiến kể từ ngày 16/7/2026 theo đơn từ nhiệm. Trong đơn, ông Tiến cho biết, vì lý do cá nhân, ông không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc tại công ty.

Sau khi miễn nhiệm, ông Ngô Quyết Tiến không còn là người nội bộ của Thaiholdings.

Ở chiều ngược lại, Thaiholdings đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hà- Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán, đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 16/7/2026. Theo bản cung cấp thông tin, bà Hà đang nắm giữ 593.010 cổ phiếu THD, tương ứng 0,154% vốn điều lệ.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, ngày 14/7/2026, Thaiholdings công bố quyết định bổ nhiệm ông Phan Thành Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Đầu tư; bà Nguyễn Hải Yến và bà Đinh Khánh Linh giữ chức Phó Giám đốc Ban Pháp chế.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 6/2026, THD có thông báo thay đổi mô hình công ty và loại Báo cáo tài chính (BCTC). Cụ thể, doanh nghiệp thay đổi mô hình từ Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc sang có công ty con, công bố BCTC riêng và BCTC hợp nhất.

Nguyên nhân thay đổi là vì công ty con của Thaiholdings hoàn thành thủ tục thành lập và được Phòng Doanh nghiệp – Sở Tài chính Tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 4/6/2026.

Trước đó, HĐQT THD đã thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập công ty con có tên: Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại Lộc Trường Phát có địa chỉ trụ sở chính tại Pullman Ninh Bình, Số 128 Đường Lê Thái Tổ, Khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đây là Công ty TNHH MTV, có vốn điều lệ 28 tỷ đồng, do THD nắm 100% vốn. Ngành nghề kinh doanh chính là Hoàn thiện công trình xây dựng.

Bà Đỗ Thị Trang là Chủ tịch, Người đại diện công ty; đồng thời là người được ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của THD tại Lộc Trường Phát.

Ngày 16/6/2026 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 của Thaiholdings. Thời gian diễn ra đại hội dự kiến trong quý III/2026.

Nội dung họp gồm thông qua việc tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.