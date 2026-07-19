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Hưng Thịnh Incons dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%

| | Doanh nghiệp

Hưng Thịnh Incons dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%

Thời gian triển khai dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo.

Ngày 17/7, CTCP Hưng Thịnh Incons (mã: HTN) công bố thông tin về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiều từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo đó, HTN dự kiến phát hành thêm gần 44,6 triệu, tương đương 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.﻿ Thời gian triển khai dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo.

Nếu hoàn tất đợt phát hành kể trên, vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons sẽ tăng từ mức 891 tỷ đồng lên gần 1.337 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2026, HTN ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 30 tỷ đồng, giảm mạnh 87% so với mức gần 230 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế gần 2,5 tỷ đồng, trong khi quý 1/2025 lãi hơn 27 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/7, cổ phiếu HTN có giá 6.990 đồng/cp, vốn hóa doanh nghiệp ở mức 623 tỷ đồng.

Ngọc Điệp

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