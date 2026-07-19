Thực hư chuyện California  đóng cửa phòng tập thứ 5 ở Vũng Tàu?

Những ngày gần đây, cộng đồng khách hàng của hệ thống phòng tập California Fitness & Yoga xôn xao khi doanh nghiệp này phát đi thông tin về việc sẽ đóng cửa 4 cơ sở phòng tập gồm: AMU (Phường Tân Sơn Nhì) và GVC (Phường Gò Vấp) tại TP.HCM; PCH (Phường Cầu Giấy) và CPT (Phường Cửa Nam) tại Hà Nội.

Lý do là các địa điểm này đều đã hết thời hạn thuê. Đồng thời doanh nghiệp có định hướng tái cơ cấu nhằm phân bổ nguồn lực, các địa điểm trên không còn phù hợp khi chuyển đổi thành mô hình hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Bên cạnh 4 cơ sở đã được xác nhận dừng hoạt động, trên các hội nhóm và mạng xã hội cũng xuất hiện một văn bản được cho là thông báo nội bộ của California, đề cập đến việc cơ sở VTC tại Vũng Tàu (TP.HCM) sẽ là địa điểm tiếp theo ngừng vận hành.

Liên quan đến thông tin này, PV đã liên hệ với fanpage chính thức của California Fitness & Yoga Centers Vietnam. Đại diện doanh nghiệp cho biết khi có thông báo chính thức, doanh nghiệp sẽ đăng tải trên fanpage của hệ thống.

Đối với các hội viên tại cơ sở VTC Vũng Tàu, đại diện California cho biết khách hàng hiện vẫn có thể đến tập luyện bình thường. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, hệ thống sẽ chủ động gửi tin nhắn thông báo tới từng hội viên.

Trong phiên livestream tối 17/7 trên fanpage chính thức của doanh nghiệp, ông Dane Fort - Đồng Sáng lập kiêm Đồng Chủ tịch California Wellness Group ( tập đoàn quản lý và vận hành chuỗi phòng tập California ) cũng khẳng định doanh nghiệp sẽ dừng hoạt động 4 cơ sở như thông báo trước đó, chưa nhắc tới việc sẽ dừng hoạt động cơ sở VTC Vũng Tàu.

Về quyền lợi của hội viên tại các trung tâm đóng cửa, vị CEO khẳng định California sẽ làm việc trực tiếp với từng khách hàng để đưa ra phương án phù hợp, bởi mỗi người có gói hội viên, nhu cầu và mục tiêu tập luyện khác nhau.

Theo ông, các cơ sở ngừng hoạt động đều nằm gần những trung tâm California khác, do đó toàn bộ hội viên sẽ được chuyển sang địa điểm lân cận để tiếp tục sử dụng dịch vụ mà không bị gián đoạn.

"Chúng tôi sẽ nâng cấp quyền lợi cho hội viên, bao gồm kéo dài thời hạn sử dụng gói tập, bổ sung thêm các buổi tập với huấn luyện viên cá nhân và bảo đảm họ được trải nghiệm mô hình California thế hệ mới", ông cho biết.

Trong hơn 20 năm hoạt động, hệ thống California phục vụ khoảng 500.000 hội viên, với 6 triệu lượt tập mỗi năm. Giai đoạn cao điểm, hệ thống vận hành khoảng 50 phòng tập tại 6 tỉnh, thành.

Chuỗi này từng đạt doanh thu khoảng 75 triệu USD (tương đương 1.600 tỷ đồng) năm 2016 và đặt mục tiêu vượt 110 triệu USD (khoảng 2.400 tỷ đồng) vào năm 2017, theo Forbes.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của chuỗi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid 19. Năm 2021, doanh thu còn khoảng 931 tỷ đồng, giảm hơn 70 tỷ đồng so với năm trước và doanh nghiệp lỗ hàng trăm tỷ đồng lũy kế, theo dữ liệu từ Vietdata.