Novaland sắp rót hơn 2.000 tỷ đồng 'cứu' hai công ty con

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông qua kế hoạch cấp vốn cho hai công ty con với tổng hạn mức hơn 2.050 tỷ đồng nhằm xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính đã quá hạn.

Theo nghị quyết HĐQT công bố ngày 18/7, Novaland sẽ cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal vay tối đa 916 tỷ đồng và Công ty TNHH No Va Thảo Điền vay tối đa 1.137 tỷ đồng.

Hai khoản vay có thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày giải ngân, lãi suất không vượt quá 14%/năm. Doanh nghiệp dự kiến giải ngân trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Toàn bộ nguồn vốn sẽ được các công ty con sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã đến hạn.

Nguồn tiền để thực hiện các khoản cho vay này dự kiến đến từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mà Novaland đang triển khai. Theo phương án đã được công bố, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Nếu hoàn tất đợt phát hành, Novaland có thể huy động khoảng 8.007 tỷ đồng.

Theo kế hoạch phân bổ vốn, phần lớn số tiền thu được, khoảng 5.953 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ quá hạn tại công ty mẹ. Phần còn lại sẽ được chuyển thành các khoản vay đối với Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền với giá trị lần lượt khoảng 916,2 tỷ đồng và 1.137 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính riêng quý I/2026 của Novaland, tính đến ngày 31/3, tổng dư nợ vay tài chính của công ty mẹ đạt 31.166 tỷ đồng, tương đương 39,4% tổng tài sản. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 117%.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn lên tới 18.083 tỷ đồng, chiếm khoảng 58% tổng dư nợ vay. Cơ cấu khoản vay chủ yếu gồm 9.412 tỷ đồng trái phiếu và hơn 8.046 tỷ đồng vay từ các bên thứ ba.

Ở phần nợ vay dài hạn, Novaland ghi nhận dư nợ 13.083 tỷ đồng, trong đó trái phiếu tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 9.227 tỷ đồng, còn các khoản vay từ bên thứ ba khoảng 2.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, UBS AG, Chi nhánh Singapore hiện là một trong những chủ nợ trái phiếu lớn nhất của Novaland với dư nợ dài hạn hơn 7.927 tỷ đồng. Khoản nợ này phát sinh từ lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD mà Novaland phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó UBS AG đảm nhiệm vai trò đơn vị thu xếp và đại lý phát hành.