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Cập nhật BCTC quý 2/2026 sáng ngày 20/7: Nhóm ngân hàng, chứng khoán tăng trưởng cao, nhóm thủy điện "hụt hơi"

| | Doanh nghiệp

Tính đến nay, doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong quý 2/2026 là OCBS với hơn 4.000%.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2026:

Thêm 2 doanh nghiệp báo lỗ là Ô tô Giải Phóng và DVSC báo lỗ 5 tỷ trong quý 2/2026.

VPBank (VPB) ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2 với lợi nhuận trước thuế đạt 10.959 tỷ đồng, bứt phá mạnh mẽ 76% so với quý 2/2025. Nhờ đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng cán mốc lợi nhuận lên tới 18.880 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 68% so với cùng kỳ.

TPBank (TPB) duy trì phong độ tăng trưởng ổn định với lợi nhuận quý 2 đạt 2.562 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm, ngân hàng mang về tổng cộng 4.668 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 13%.

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) ghi nhận quý 2 khởi sắc với mức lãi 366 tỷ đồng, tăng trưởng 36%. Tính lũy kế bán niên, doanh nghiệp đạt 638 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bứt phá 41% so với nửa đầu năm ngoái.

Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố quý 2 với mức lãi trước thuế vọt lên 80 tỷ đồng, tăng trưởng tới 1.019% so với mức nền thấp (7 tỷ đồng) của quý 2/2025. Kết quả này kéo lợi nhuận lũy kế 6 tháng của PPC lên 181 tỷ đồng, tăng trưởng 150%.

Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi quý 2 đạt 459 tỷ đồng, tăng trưởng 11%. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp ngành nhựa mang về 839 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 9%.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2026:﻿

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bctc, quý 2/2026

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