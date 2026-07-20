Một doanh nghiệp 8 nhân sự báo lãi quý 2/2026 tăng 158 lần

Theo báo cáo tài chính quý 2/2026, Công ty Cổ phần Global Tanker ghi nhận doanh thu thuần đạt 207,5 tỷ đồng, tăng khoảng 28,4% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận tăng hơn 15.000%﻿

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt khoảng 156,3 tỷ đồng, tăng 155 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng tương ứng lên tới 15.712%, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp chỉ lãi ròng hơn 994,7 triệu đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 367,6 tỷ đồng, tăng khoảng 8,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Global Tanker đạt hơn 180 tỷ đồng, tăng 161,6 tỷ đồng, tương đương 980% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ doanh thu từ hoạt động khai thác đội tàu được cải thiện, cùng với khoản thu nhập khác phát sinh từ việc thanh lý tài sản cố định trong quá trình tái cơ cấu, hiện đại hóa và trẻ hóa đội tàu.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Global Tanker đạt hơn 967 tỷ đồng, tăng hơn 157 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 12,8 triệu đồng tiền mặt và gần 98 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Ngoài ra, công ty còn có hơn 6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn bằng USD tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered - Chi nhánh TP. HCM, với kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Khoản tiền gửi này được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhằm bổ sung vốn lưu động.

﻿2 vị khách hàng lớn

Về các khoản phải thu, Global Tanker ghi nhận hơn 30 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex và 78,9 tỷ đồng từ Vietsea Company Pte. Ltd.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đến cuối quý 2 đạt hơn 34,4 tỷ đồng, tăng từ mức hơn 26 tỷ đồng đầu năm. Phần lớn giá trị tồn kho là nguyên liệu và vật liệu.

Tổng nợ phải trả của Global Tanker tại thời điểm cuối quý 2/2026 ở mức gần 355 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay đạt 192 tỷ đồng, chiếm khoảng 54% tổng nợ phải trả. Tài sản bảo đảm cho các khoản vay gồm các hợp đồng tiền gửi ngân hàng và tàu chở hàng.

Doanh nghiệp cũng đang ghi nhận hơn 44,8 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Vốn chủ sở hữu của Global Tanker tính đến ngày 30/6/2026 đạt hơn 612 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 350 tỷ đồng.

Global Tanker hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận tải bằng đường thủy. Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/6/2026 doanh nghiệp có 8 lao động.

Chân dung công ty tàu viễn dương có 8 lao động

Theo thông tin giới thiệu trên website, Global Tanker được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng, đồng thời mở rộng quy mô đội tàu thông qua các hình thức thuê tàu trần, mua tàu đã qua sử dụng và đầu tư đóng mới.

Doanh nghiệp xác định ngành nghề kinh doanh chính là chủ tàu biển viễn dương, hoạt động trên thị trường vận tải biển quốc tế.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, khi thành lập, Global Tanker có người đại diện theo pháp luật là bà Đào Thị Hà, giữ chức Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc. Vốn điều lệ ban đầu là 200 tỷ đồng, trong đó CTCP Vận tải biển Khai Nguyên góp 198 tỷ đồng, tương ứng 99% vốn điều lệ; hai cổ đông còn lại là bà Nguyễn Thị Mai Xuân và bà Lê Thị Thùy Dương, mỗi người góp 1 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 275 tỷ đồng. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Tiến Dũng trở thành người đại diện theo pháp luật, giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Tháng 2/2024, Global Tanker tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được cập nhật gần nhất, công ty có tổng số lao động là 5 người.

Đối với CTCP Vận tải biển Khai Nguyên, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 3/2007, có trụ sở tại TP. HCM. Công ty ban đầu có vốn điều lệ 43 tỷ đồng, sau đó tăng lên 85 tỷ đồng vào tháng 11/2016.

Đến tháng 10/2019, Khai Nguyên giảm vốn điều lệ từ 85 tỷ đồng xuống còn 59,5 tỷ đồng. Theo lần cập nhật thông tin gần nhất vào ngày 25/9/2020, ông Mai Văn Toản là người đại diện theo pháp luật, giữ chức Tổng giám đốc.