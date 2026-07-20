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FE Credit kiếm hơn 10.000 tỷ đồng nhưng vì sao cuối cùng chỉ lãi 152 tỷ, giảm 43% so với 6T2025?

| | Doanh nghiệp

FE Credit kiếm hơn 10.000 tỷ đồng nhưng vì sao cuối cùng chỉ lãi 152 tỷ, giảm 43% so với 6T2025?

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của FE Credit trong kỳ là 6.158 tỷ đồng, tương đương gần 98% lợi nhuận trước dự phòng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của VPBank, bộ phận công ty tài chính, tương ứng với hoạt động cho vay tiêu dùng và các hoạt động tài chính khác của FE Credit, ghi nhận tổng doanh thu hơn 10.232 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026 - tăng 7,7% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Trong đó, doanh thu lãi đóng góp gần 7.998 tỷ đồng, lãi thuần từ dịch vụ đạt hơn 1.352 tỷ đồng và kết quả từ các hoạt động kinh doanh khác đạt gần 882 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí lãi, khấu hao và chi phí trực tiếp, lợi nhuận trước dự phòng của FE Credit đạt 6.310,8 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.

Dự phòng bào mòn gần hết lợi nhuận

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của FE Credit trong kỳ đạt 6.158 tỷ đồng, tương đương gần 98% lợi nhuận trước dự phòng. Do đó, lợi nhuận cuối cùng chỉ còn 152,6 tỷ đồng, g iảm gần 43% so với mức 267 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Quy mô tiếp tục mở rộng

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của FE Credit đạt gần 75.900 tỷ đồng, tăng khoảng 9.500 tỷ đồng, tương đương hơn 14% so với một năm trước.

Tổng nợ phải trả đạt gần 64.600 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cuối tháng 6/2025.

Số liệu cho thấy FE Credit đang mở rộng trở lại về quy mô, đồng thời duy trì tăng trưởng doanh thu. Tuy nhiên, áp lực dự phòng vẫn là nút thắt chính đối với quá trình phục hồi lợi nhuận.

FE Credit là công ty tài chính tiêu dùng do VPBank sở hữu 50% vốn. SMBC Consumer Finance của Nhật Bản nắm 49% cổ phần còn lại.

Anh Khôi

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