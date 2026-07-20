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Novaland dự kiến phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông để trả nợ

| | Doanh nghiệp

Novaland dự kiến phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông để trả nợ

Đây là động thái mới nhất của doanh nghiệp nhằm bổ sung nguồn vốn quy mô lớn phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ đến hạn và hỗ trợ dòng tiền cho các công ty con.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã CK: NVL) vừa công bố thông tin bất thường về việc triển khai phương án phát hành thêm hơn 800 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua, Novaland dự kiến chào bán cụ thể 800.689.324 cổ phiếu phổ thông với mức giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền được xác định là 3:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 3 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công theo đúng kế hoạch, doanh nghiệp sẽ thu về khoản tiền hơn 8.006 tỷ đồng.

Thời gian triển khai đợt chào bán này được dự kiến diễn ra trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2026, ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tập trung toàn bộ nguồn vốn thu được để xử lý nợ quá hạn

Điểm đáng chú ý trong phương án lần này là mục đích sử dụng vốn của Novaland mang tính tập trung cao vào việc cơ cấu lại các nghĩa vụ tài chính. Doanh nghiệp không sử dụng dòng tiền mới cho các hoạt động đầu tư phát triển dự án mới mà ưu tiên hoàn toàn cho việc xử lý các khoản nợ gốc và lãi đang tồn đọng.

Cụ thể, trong tổng số hơn 8.000 tỷ đồng dự kiến huy động được, Novaland sẽ giữ lại phần lớn nhất với gần 5.953 tỷ đồng để trực tiếp thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn của chính công ty mẹ. Số tiền này dự kiến được giải ngân từ cuối năm 2026 sang đầu năm 2027 để làm giảm bớt áp lực tài chính hiện tại cho tập đoàn.

Rót hơn 2.000 tỷ đồng hỗ trợ hai công ty con

Phần vốn còn lại hơn 2.000 tỷ đồng sau khi giữ lại ở công ty mẹ sẽ được Novaland chuyển tiếp giao cho các công ty thành viên. Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương cho hai công ty con vay lại dòng tiền này nhằm mục đích tương tự là thanh lý các nghĩa vụ tài chính quá hạn của các đơn vị này.

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal sẽ được vay tối đa hơn 916 tỷ đồng và Công ty TNHH No Va Thảo Điền được vay tối đa hơn 1.137 tỷ đồng. Các khoản cho vay nội bộ này có thời hạn chịu lực tối đa là 36 tháng kể từ ngày giải ngân với mức lãi suất thỏa thuận không quá 14% một năm.

Phía Novaland cho biết nếu lượng cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết cổ phần, số cổ phiếu dư còn lại sẽ được Hội đồng quản trị tìm kiếm và phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng một cổ phiếu, nhưng số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Novaland sắp rót hơn 2.000 tỷ đồng 'cứu' hai công ty con

Yên Chi

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