Cước giao hàng giảm hơn 20%: Viettel, SPX, GHTK, J&T Express... ai là 'quán quân' làm thất lạc, hư hỏng đồ của khách?

Trong báo cáo triển vọng nửa cuối năm 2026 ngành logistics của MBS, công ty chứng khoán nhận định sự bùng nổ của thị trường thương mại điện tử tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng quy mô thị trường bưu chính Việt Nam.

Trong quý 1/2026, doanh số trên 4 sàn TMĐT đạt 148,6 tỷ đồng (tăng 46,6% so với cùng kỳ), sản lượng đạt 1.138,6 triệu sản phẩm, tăng 19,76% so với cùng kỳ.

Theo Modor Inteligence, quy mô thị trường TMĐT Việt Nam trong 2026 được dự báo sẽ đạt khoảng 33,6 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ và vươn lên 87,4 tỷ USD trong 2031, tương ứng với CAGR khoảng 21,1%, nhờ: chi tiêu tiêu dùng tiếp tục cải thiện, gia tăng hiện diện của các nhãn hàng uy tín kết hợp với kiểm soát chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh mô hình “Video commerce” – bán hàng qua livestream hay KOLs trên các sàn TMĐT lớn.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các shop Mall đang trở thành động lực chính giữ chân khách hàng cũ và thu hút thêm lượng người tiêu dùng mới. Dù chỉ chiếm 2,47% số shop, nhóm Shop Mall đóng góp tới 32,4% doanh số trên Shopee, Lazada và Tiktok Shop trong quý 1/2026.

Ngoài ra, trong Luật TMĐT mới, Chính Phủ yêu cầu các sàn phải minh bạch hóa và siết chặt kê khai đối với người bán hàng online, MBS đánh giá các nhà bán lẻ trên sàn sẽ buộc phải sử dụng dịch vụ của các hãng chuyển phát chuyên nghiệp, có hệ thống chuẩn mực để xuất hóa đơn điện tử hợp lệ, điều này cũng sẽ gián tiếp đẩy một lượng lớn đơn hàng vào tay các tập đoàn bưu chính, chuyển phát lớn, uy tín.

Theo thống kê của MBS, SPX và Viettel xuất sắc với tỷ lệ bưu gửi bị thất lạc, hư hỏng chạm mức 0%. Các doanh nghiệp kiểm soát rủi ro mất mát ở mức thấp có GHTK (0,005%), EMS (0,008%), Best (0,01%) và VNPost (0,011%).

Đáng chú ý nhất, Nin Sing là cái tên để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng nghiêm trọng nhất top 10 với tỷ lệ lên tới 0,13%, lớn hơn khá nhiều so với các đối thủ còn lại.

Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vận chuyển duy trì ở mức cao, giá dịch vụ vận chuyển trung bình trong tháng 4 tiếp tục sụt giảm 20,5% so với trung bình 2025, chỉ đạt khoảng 16.500 VND/bưu kiện.

MBS đánh giá chiến lược giảm giá để giành thị phần sẽ tiếp tục kéo dài trong nửa cuối năm 2026, trong bối cảnh các doanh nghiệp chuyển phát tiếp tục cạnh tranh thị phần gay gắt khi quy mô thị trường bưu chính đang nở ra nhanh chóng.

Tuy nhiên, MBS cho rằng để gia tăng thị phần một cách bền vững khi chiến lược giảm giá không còn hiệu quả, các doanh nghiệp trong ngành sẽ cần tập trung phát triển công nghệ, cải thiện chất lượng dịch vụ, qua việc áp dụng công nghệ như phát triển hệ thống robot chia chọn tại các trung tâm khai thác, mở rộng hạ tầng kho bãi nâng cao năng lực xử lý.

Theo MBS, các doanh nghiệp vận chuyển với chất lượng dịch vụ hãng đầu (tỷ lệ đáp ứng thời gian toàn trình cam kết cao và tỷ lệ hư hỏng thấp) sẽ thành công gia tăng thị phần một cách bền vững trong trung và dài hạn.

Bức tranh doanh thu quý 1/2026 của toàn ngành vận chuyển và chuyển phát cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ nhờ nhu cầu vận chuyển cao từ thị trường TMĐT và các khu công nghiệp.

Khi loại bỏ các mảng kinh doanh phụ trợ, Viettel Post (VTP) tiếp tục củng cố vị thế đứng đầu với mức tăng doanh thu cốt lõi tăng 29,5% so với cùng kỳ, nhờ tối ưu tốt hệ sinh thái và công nghệ để gia tăng thị phần.

Cùng lúc đó, các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, logistics hàng không như ASG và VNL đều ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhờ dòng vốn FDI tích cực đổ về Việt Nam và nhu cầu vận tải hàng hóa đường hàng không tăng cao.

Trong nửa đầu năm 2026, đà tăng mạnh của giá nhiên liệu do xung đột Mỹ - Iran đã tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận của toàn ngành. Mặc dù vậy, MBS dự phóng giá Diesel đã xác lập đỉnh chu kỳ vào quý 2/2026 và sẽ bước vào nhịp điều chỉnh giảm từ quý 3/2026, qua đó giúp giải quyết áp lực chi phí và tạo dư địa nới rộng biên LNG trong nửa cuối năm.﻿