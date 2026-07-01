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Một doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 30% ngay tháng này

| | Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 30% ngay tháng này

Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 7/9/2026.

CTCP Thủy điện Hương Sơn (mã chứng khoán: GSM) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày 21/7/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/7. Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 7/9/2026.

Với 28,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính CTCP Thủy điện Hương Sơn sẽ chi khoảng 85,7 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt cho cổ đông trong đợt này. Cổ đông lớn nhất là CTCP Đầu tư Khách sạn Kim Thành, sẽ nhận về khoảng 23,5 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức này.

Cùng với phương án phân phối lợi nhuận, GSM sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương đầu tư các dự án điện mặt trời trong giai đoạn 2026-2030.

Theo tờ trình của HĐQT, doanh nghiệp đặt mục tiêu tham gia các dự án có tổng công suất thiết kế tối đa 500 MW (tương đương khoảng 625 MWp), với tổng mức đầu tư không vượt quá 8.000 tỷ đồng.

Để triển khai kế hoạch này, GSM xây dựng hai phương án huy động vốn. Ở phương án thứ nhất, doanh nghiệp sẽ sử dụng khoảng 20% vốn tự có từ vốn góp và lợi nhuận tích lũy, phần còn lại vay từ các tổ chức tín dụng.

Ở phương án thứ hai, GSM sẽ liên danh với các đối tác có tiềm lực tài chính để tham gia đấu thầu dự án. Tổng phần vốn góp của liên danh dự kiến chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư, trong đó tỷ lệ góp vốn của GSM không vượt quá 50%. Công ty dự kiến giữ vai trò đứng đầu liên danh và chịu trách nhiệm thu xếp nguồn vốn vay.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý 2/2026 cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 45 tỷ đồng, giảm 17% so với mức 54,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 18,12 tỷ đồng, giảm 36,3% so với mức 28,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, GSM ghi nhận doanh thu thuần 96,2 tỷ đồng, giảm 6,8% so với mức 103,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế còn 39,1 tỷ đồng, giảm khoảng 23% so với mức 50,7 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.﻿

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Yên Chi

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