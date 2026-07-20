Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo mới cho 2 dự án 95.000 tỷ đồng của Tập đoàn Hòa Phát
HĐND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất và nguồn vật liệu xây dựng; ưu tiên đầu tư các khu tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án trọng điểm.
- 08-07-2026Hòa Phát sản xuất lượng thép thô tăng 48% trong quý 2/2026
- 08-07-2026"Cỗ máy tăng trưởng" mới của Hòa Phát, Masan, FPT và loạt doanh nghiệp niêm yết
- 25-06-2026Ngày 29/6, Hòa Phát, Formosa, VICEM và 92 DN bắt đầu giao dịch một loại hàng đặc biệt, Việt Nam lần đầu tiên thực hiện
HPG:
Theo thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, sáng 18/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.
Về đầu tư phát triển, HĐND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất và nguồn vật liệu xây dựng; ưu tiên đầu tư các khu tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án trọng điểm.
Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, Nhà máy sản xuất ray thép và thép đặc biệt, Khu công nghiệp VSIP II. Hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất.
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương phê duyệt Đề án xây dựng trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Đề án cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh cho đặc khu Lý Sơn và nghiên cứu phương án đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Măng Đen.
Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 có tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, quy mô 280 ha, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao/năm.
Toàn bộ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 tại tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành trong năm 2025.
Dự án Nhà máy sản xuất ray thép và thép đặc biệt nằm trong chiến lược sản xuất các dòng thép công nghệ cao của Tập đoàn Hòa Phát, sử dụng dây chuyền hiện đại của châu Âu. Dự kiến, Nhà máy sẽ ra sản phẩm ray đường sắt cao tốc, thép hình vào năm 2027, sẵn sàng cung cấp cho các dự án đường sắt trọng điểm.
Dự án được khởi công cuối năm 2025, có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, quý 2/2026, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất hơn 3,6 triệu tấn thép thô (phôi thép), tăng 48% so với quý 2/2025 và tăng 9% so với quý 1/2026. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,5 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao ghi nhận 1,3 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ 2025 và giảm 9% so với quý 1/2026.
Đối với thép cuộn cán nóng (HRC), sản lượng bán hàng trong quý 2 đạt 1,9 triệu tấn, tăng 31% so với quý 1/2026 và tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, sản lượng tiêu thụ HRC ở thị trường trong nước chiếm 80%, còn lại là xuất khẩu. Hòa Phát đã xuất khẩu HRC đến 20 quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tăng 32% so với nửa đầu năm ngoái.
Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn còn cung cấp ra thị trường 453.000 tấn ống thép, tăng 13% so với nửa đầu năm 2025; 189.000 tấn tôn mạ, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.
Nhịp sống thị trường