Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo mới cho 2 dự án 95.000 tỷ đồng của Tập đoàn Hòa Phát

Theo thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, sáng 18/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Về đầu tư phát triển, HĐND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất và nguồn vật liệu xây dựng; ưu tiên đầu tư các khu tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án trọng điểm.

Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, Nhà máy sản xuất ray thép và thép đặc biệt, Khu công nghiệp VSIP II. Hoàn thiện hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương phê duyệt Đề án xây dựng trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Đề án cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh cho đặc khu Lý Sơn và nghiên cứu phương án đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Măng Đen.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 có tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, quy mô 280 ha, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao/năm. ﻿﻿

Toàn bộ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 tại tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành trong năm 2025.﻿