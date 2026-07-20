Hưng Thịnh Quy Nhơn tất toán xong lô trái phiếu 1.600 tỷ đồng

Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã HQNCH2124005.

Theo công bố, ngày thanh toán gốc, lãi trái phiếu nói trên theo kế hoạch là 11/6/2024. Tuy nhiên, do thị trường tài chinh, thị trường giao dịch bất dộng sản không thuận lợi dẫn đến tổ chức phát hành chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch.

Tổ chức phát hành đã tiến hành đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc lãi trái phiếu. Tính đến ngày 15/7/2026, Hưng Thịnh Quy Nhơn đã thanh toán hơn 169,8 tỷ đồng tiền lãi và 1.600 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu HQNCH2124005.

Nguồn: HNX

Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 26/5/2021, gồm 16 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu dùng để bổ sung vốn hoạt động, thực hiện các hoạt động mua bản sáp nhập công ty hoặc dự án bất động sản, và/hoặc hợp tác với (các) dổi tác dể phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.

Lô trái phiếu được bảo đảm bằng 320 triệu cổ phần Hưng Thịnh Quy Nhơn; Động sản, quyền tài sản và các khoản thu phát sinh tử hoặc liên quan đến Dự án thành phần thuộc Dự án tại xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai);

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai của Dự án nói trên.

Ngoài ra, lô trái phiếu còn được bảo đảm bằng các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thể tại từng thời điểm nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.

Trái chủ là 2 công ty chứng khoán (94,57%) và một nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp (5,43%).

Hưng Thịnh Quy Nhơn được thành lập từ năm 2018, là một trong những thành viên trực thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh.

Doanh nghiệp này là đơn vị triển khai các dự án tại tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai) như: khu đô thị lấn biển Mũi Tấn Quy Nhơn, tổ hợp căn hộ - văn phòng Grand Center Quy Nhơn và nổi tiếng nhất là khu du lịch Merryland Quy Nhơn.



