Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hưng Thịnh Quy Nhơn tất toán xong lô trái phiếu 1.600 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Tính đến ngày 15/7/2026, Hưng Thịnh Quy Nhơn đã tất toán xong lô trái phiếu HQNCH2124005 với giá trị phát hành 1.600 tỷ đồng.

Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã HQNCH2124005.

Theo công bố, ngày thanh toán gốc, lãi trái phiếu nói trên theo kế hoạch là 11/6/2024. Tuy nhiên, do thị trường tài chinh, thị trường giao dịch bất dộng sản không thuận lợi dẫn đến tổ chức phát hành chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch.

Tổ chức phát hành đã tiến hành đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc lãi trái phiếu. Tính đến ngày 15/7/2026, Hưng Thịnh Quy Nhơn đã thanh toán hơn 169,8 tỷ đồng tiền lãi và 1.600 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu HQNCH2124005.

Hưng Thịnh Quy Nhơn tất toán xong lô trái phiếu 1.600 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 26/5/2021, gồm 16 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu dùng để bổ sung vốn hoạt động, thực hiện các hoạt động mua bản sáp nhập công ty hoặc dự án bất động sản, và/hoặc hợp tác với (các) dổi tác dể phát triển các dự án bất động sản tiềm năng.

Lô trái phiếu được bảo đảm bằng 320 triệu cổ phần Hưng Thịnh Quy Nhơn; Động sản, quyền tài sản và các khoản thu phát sinh tử hoặc liên quan đến Dự án thành phần thuộc Dự án tại xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai);

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai của Dự án nói trên.

Ngoài ra, lô trái phiếu còn được bảo đảm bằng các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba theo thỏa thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thể tại từng thời điểm nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.

Trái chủ là 2 công ty chứng khoán (94,57%) và một nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp (5,43%).

Hưng Thịnh Quy Nhơn được thành lập từ năm 2018, là một trong những thành viên trực thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh.

Doanh nghiệp này là đơn vị triển khai các dự án tại tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai) như: khu đô thị lấn biển Mũi Tấn Quy Nhơn, tổ hợp căn hộ - văn phòng Grand Center Quy Nhơn và nổi tiếng nhất là khu du lịch Merryland Quy Nhơn.


Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Novaland dự kiến phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông để trả nợ

Novaland dự kiến phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông để trả nợ Nổi bật

Thương vụ mua 4,9% LPBank của ông Phạm Nhật Vượng nằm ở đâu trong những cú xuống tiền lớn nhất nửa đầu năm?

Thương vụ mua 4,9% LPBank của ông Phạm Nhật Vượng nằm ở đâu trong những cú xuống tiền lớn nhất nửa đầu năm? Nổi bật

Vì sao Hoa Sen Group bị xử phạt hơn 781 triệu đồng?

Vì sao Hoa Sen Group bị xử phạt hơn 781 triệu đồng?

17:10 , 20/07/2026
Một doanh nghiệp 8 nhân sự báo lãi quý 2/2026 tăng 158 lần

Một doanh nghiệp 8 nhân sự báo lãi quý 2/2026 tăng 158 lần

16:08 , 20/07/2026
FE Credit kiếm hơn 10.000 tỷ đồng, lãi 152 tỷ

FE Credit kiếm hơn 10.000 tỷ đồng, lãi 152 tỷ

15:27 , 20/07/2026
Một công ty chứng khoán báo lãi gấp 2,5 lần, dư nợ margin gần 11.700 tỷ đồng

Một công ty chứng khoán báo lãi gấp 2,5 lần, dư nợ margin gần 11.700 tỷ đồng

15:26 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên