Vì sao Hoa Sen Group bị xử phạt hơn 781 triệu đồng?

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group, MCK: HSG, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính số 1217/QĐ-XPHC ngày 17/7/2026 của Cục Hải quan.

Theo quyết định này, Hoa Sen Group đã có hành vi khai sai mã số hàng hóa (mã HS) dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp đối với mặt hàng Máy cán nguội bệ đơn đảo chiều 6 trục và máy cán láng tại tờ khai nhập khẩu số 105942283420 ngày 4/1/2024, trị giá khai báo là hơn 177,5 tỷ đồng.

Công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn khai báo mã số hàng hóa theo quy định đối với mặt hàng trên trước thời điểm kiểm tra sau thông quan. Hành vi khai sai mã số hàng hóa bị phát hiện khi thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa đã thông quan.

Ảnh minh họa: HSG

Cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1183/QĐ-CHQ ngày 13/7/2026, ấn định số tiền thuế là hơn 3,9 tỷ đồng. Hoa Sen Group đã tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp này vào ngân sách Nhà nước theo Giấy nộp tiền ngày 13/7/2026.

Bên cạnh đó, Hoa Sen Group còn bị phạt tiền 20% số tiền thuế ấn định nêu trên, tương ứng số tiền bị xử phạt hành là hơn 781,1 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Hoa Sen Group đã công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng niên độ tài chính 2025 - 2026 (1/10/2025 - 30/6/2926).

Theo đó, trong quý III niên độ tài chính 2025 - 2026, Hoa Sen Group ước đạt sản lượng 461.739 tấn; doanh thu thuần khoảng 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 382 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng niên độ tài chính 2025 - 2026, Hoa Sen Group ước sản lượng đạt hơn 1,3 triệu tấn; doanh thu thuần khoảng 27.358 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 568 tỷ đồng.

Hoa Sen Group đưa ra 2 kịch bản kinh doanh cho năm tài chính này. Kịch bản thấp là sản lượng tiêu thụ 1,75 triệu tấn; doanh thu thuần 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 500 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng hoạt động, Hoa Sen Group đã hoàn thành 75% kế hoạch sản lượng; 78% kế hoạch doanh thu và vượt 14% kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo phương án nêu trên, đưa giá trị sổ sách đạt khoảng 14.700 đồng/cổ phiếu. Mức giá trị này được tính sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% trong tháng 5/2026.



