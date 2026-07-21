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Cạn tiền, startup từng lên Shark Tank gọi vốn tuyên bố đóng cửa, sản xuất 1.000 gói cuối cùng

| | Doanh nghiệp

Cạn tiền, startup từng lên Shark Tank gọi vốn tuyên bố đóng cửa, sản xuất 1.000 gói cuối cùng

Cà Mèn Foods, startup từng gọi vốn trên Shark Tank Việt Nam, thông báo dừng hoạt động sau hơn 3 năm, cho biết không thể tiếp tục hành trình vì bài toán dòng tiền.

Thương hiệu Cà Mèn Foods - startup từng xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam - vừa thông báo dừng hành trình kinh doanh các sản phẩm thực phẩm đóng gói sau hơn 3 năm hoạt động.

Cạn tiền, startup từng lên Shark Tank gọi vốn tuyên bố đóng cửa, sản xuất 1.000 gói cuối cùng- Ảnh 2.

Thương hiệu Cà Mèn tuyên bố đóng cửa.


Theo chia sẻ của doanh nghiệp trên mạng xã hội, lô sản phẩm cuối cùng mang thương hiệu Cà Mèn đã được sản xuất vào cuối tháng 6/2026, gồm cháo bột, miến lươn và bánh canh cua để gửi đến những khách hàng đã đặt mua trước đó. Doanh nghiệp cho biết trong gần hai tháng trước khi đưa ra thông báo, nhiều mặt hàng đã trong tình trạng hết hàng.

Trong bài đăng, Cà Mèn cho biết hoạt động kinh doanh của thương hiệu được hình thành từ thời điểm dịch COVID-19, khi nhóm sáng lập nảy ra ý tưởng đóng gói các món ăn quê hương Quảng Trị như cháo bột cá lóc để phục vụ người tiêu dùng. Ban đầu, đây chỉ được xem là sản phẩm bổ sung cho nhà hàng Cà Mèn Quán, nhưng sau đó được mở rộng phân phối vào hệ thống bán lẻ và xuất khẩu.

Theo doanh nghiệp, đến nay Cà Mèn Foods đã phát triển hơn 15 sản phẩm, có mặt tại một số hệ thống bán lẻ như AEON, Emart, Kingfood, Co.op và xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Canada, Australia và Anh.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết việc duy trì hoạt động gặp nhiều khó khăn. Trong thông báo, Cà Mèn nhấn mạnh rằng “để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển, điều quan trọng nhất vẫn là dòng tiền”, đồng thời xác nhận sẽ không tiếp tục hành trình của Cà Mèn Foods.

Trước đó, Cà Mèn từng được biết đến khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam với mô hình kinh doanh đặc sản Quảng Trị và thực phẩm chế biến, kêu gọi vốn để mở rộng quy mô kinh doanh.

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Tuấn Khôi

Nhịp sống thị trường

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