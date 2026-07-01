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Những DN sở hữu lượng tiền mặt ròng 'khủng' chiếm hơn 50% vốn hóa: Chuyên gia đưa vào 'tầm ngắm' đầu tư khi lãi suất tăng

| | Doanh nghiệp

Những DN sở hữu lượng tiền mặt ròng 'khủng' chiếm hơn 50% vốn hóa: Chuyên gia đưa vào 'tầm ngắm' đầu tư khi lãi suất tăng

Ngoài khả năng hưởng lợi từ nền lãi suất cao, lượng tiền mặt dồi dào còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

Theo Báo cáo chiến lược mới công bố của CTCK MBS, các chuyên gia đã đưa ra chủ đề đầu tư với nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ tiền mặt ròng lớn, trong bối cảnh lãi suất tăng.

MBS nhận định, ngoài khả năng hưởng lợi từ nền lãi suất cao, lượng tiền mặt dồi dào còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong tương lai, cụ thể khi thị trường suy giảm hoặc các đối thủ gặp khó khăn về thanh khoản, các doanh nghiệp có tiền mặt lớn có thể thực hiện các thương vụ mua bán, sáp nhập, mở rộng đầu tư hoặc triển khai các dự án mới với chi phí hợp lý. Điều này giúp tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận trong các chu kỳ phục hồi tiếp theo của doanh nghiệp.

Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu theo chủ đề này của MBS tập trung vào các doanh nghiệp có tỷ lệ tiền mặt ròng trên vốn hóa ở mức cao (trên 50%) và chất lượng quản trị doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ cải thiện.

Một số cổ phiếu thậm chí còn giao dịch ở mức vốn hóa thấp hơn so với lượng tiền mặt ròng mà doanh nghiệp đang nắm giữ, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư gần như đang mua hoạt động kinh doanh cốt lõi với mức giá chiết khấu đáng kể, điều này cũng tiềm ẩn khả năng DNNN lọt vào tầm ngắm thâu tóm.

MBS cho rằng, khi chất lượng quản trị các DN này được cải thiện, hiệu quả sử dụng vốn sẽ tăng và lượng tiền mặt lớn sẽ thực sự tạo giá trị cho cổ đông.

Linh Linh

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