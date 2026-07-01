Một công ty dầu khí lỗ kỷ lục trong quý 2/2026

CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam – PV GAS D (mã chứng khoán: PGD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với kết quả kinh doanh giảm sâu so với cùng kỳ.

Trong quý, PV GAS D ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.858 tỷ đồng, tăng gần 30% so với quý 2/2025. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn, từ hơn 2.768 tỷ đồng lên gần 3.824 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 38%.

Do đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn hơn 35 tỷ đồng, giảm 83% so với mức hơn 205 tỷ đồng cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp mạnh từ khoảng 6,9% xuống còn chưa tới 1%.

Trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi chịu áp lực, doanh thu tài chính đạt gần 13 tỷ đồng, tăng khoảng 23%. Công ty cũng giảm được chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Dù vậy, mức tiết giảm chi phí không đủ bù đắp phần lợi nhuận gộp sụt giảm. PV GAS D báo lỗ trước thuế gần 57 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 44,7 tỷ đồng trong quý 2/2026.

Cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp vẫn lãi sau thuế hơn 64 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận đã giảm hơn 109 tỷ đồng chỉ sau một năm.

Theo dữ liệu từ đầu năm 2022 đến nay, đây là khoản lỗ theo quý lớn nhất của PV GAS D trong ít nhất 4,5 năm.

Giải trình về biến động lợi nhuận, PV GAS D cho biết xung đột địa chính trị giữa Mỹ và Iran leo thang đã làm gián đoạn nguồn cung dầu khí toàn cầu, khiến giá dầu Dated Brent tăng mạnh.

Trong khi đó, nhà cung cấp chưa kịp điều chỉnh chính sách giá bán khí cho PV GAS D. Điều này khiến giá vốn đầu vào tăng cao, trực tiếp kéo giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong quý.

Sản lượng khí tiêu thụ trong quý 2/2026 vẫn đạt hơn 10,8 triệu MMBTU, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PV GAS D đạt hơn 6.348 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm khoảng 68,5%.

Kết quả này cho thấy khoản lãi của quý đầu năm đã bị tác động đáng kể bởi khoản lỗ phát sinh trong quý 2.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PV GAS D đạt hơn 4.557 tỷ đồng, tăng gần 28% so với đầu năm.

Tại cuối quý 2/2026, PV GAS D có gần 2.389 tỷ đồng tiền mặt và các tiền gửi ngân hàng, tương đương khoản 52% tổng tài sản.

Nợ phải trả tăng 47% lên gần 3.078 tỷ đồng, chủ yếu là phải trả người bán và chi phí phải trả ngắn hạn.

PV GAS D hoạt động chính trong lĩnh vực phân phối khí thấp áp cho các khách hàng công nghiệp. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 900 tỷ đồng; Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS là cổ đông chi phối.