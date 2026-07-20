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Xe VF2 mang tin vui bất ngờ về cho VinFast

| | Doanh nghiệp

Xe VF2 mang tin vui bất ngờ về cho VinFast

VinFast VF 2 có giá bán 188 triệu đồng (đã bao gồm pin).

Sau 3 ngày "vàng" nhận đặt cọc (từ 15/7 đến 17/7/2026), VinFast đã ghi nhận 28.742 đơn cọc dành cho mẫu xe VF 2.

Đây là các đơn cọc không hoàn/hủy và chỉ được chuyển nhượng cho người thân trong gia đình gồm bố mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột hai bên hoặc công ty do các cá nhân này đứng tên.

VinFast VF 2 có giá bán 188 triệu đồng (đã bao gồm pin).

Xe VF2 mang tin vui bất ngờ về cho VinFast- Ảnh 1.

VF 2 là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ dành cho khách hàng cá nhân, được VinFast tinh chỉnh, tối ưu từ phiên bản Minio Green, với thiết kế gọn gàng, linh hoạt, phù hợp di chuyển trong những tuyến phố nội đô nhỏ hẹp, đông đúc.

Xe có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 (mm), trục cơ sở dài 2.065 mm, được thiết kế thông minh để vừa tối ưu vận hành, vừa đủ rộng rãi cho 4 người ngồi.

Xe có động cơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn cực đại 65 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h cùng hai chế độ lái Eco và Normal. Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Với công suất sạc nhanh tối đa từ 24 kW, VF 2 chỉ mất khoảng 34 phút để sạc từ 10% lên 70% pin.

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Yên Chi

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