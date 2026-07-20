Phó Tổng Giám đốc Nhà Khang Điền đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu KDH

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, Phó Tổng Giám đốc Lý Tuấn Kiệt đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu KDH nhằm mục đích tăng sở hữu. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong thời gian từ ngày 23/7/2026 đến ngày 21/8/2026.

Nếu mua thành công lượng cổ phiếu trên, ông Lý Tuấn Kiệt sẽ nâng sở hữu từ 623.635 cổ phiếu (0,056% vốn điều lệ) lên mức 20,6 triệu cổ phiếu (1,838% vốn điều lệ).

Ngoài vai trò là Phó Tổng Giám đốc Nhà Khang Điền, ông Lý Tuấn Kiệt được biết đến là con trai ông Lý Điền Sơn- Phó Chủ tịch HĐQT KDH.

Dự án Verosa Park của Nhà Khang Điền. Ảnh: KDH

Ngày 7/7 vừa qua, Nhà Khang Điền đã công bố nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến văn bản thông qua chủ trương tham gia đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, TP.HCM theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 19/6/2026 của HĐND TP.HCM.

Theo tờ trình, dự án bao gồm 2 khu. Trong đó, khu thứ nhất là khu Mả Lạng có phạm vi và địa điểm thực hiện được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh thuộc phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Quy mô dự kiến của khu này là chỉnh trang đô thị, trong đó đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (trường học liên cấp 1-2) và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ và nhà ở thấp tầng khoảng 93 căn theo quy hoạch.

Khu thứ hai là khu Chợ Gà - Gạo có phạm vi thực hiện được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt,Yersin và Hẻm 3 Yersin thuộc phường Bến Thành, TP.HCM. Quy mô đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 35 tầng với 760 căn hộ theo quy hoạch.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 42.090,5 m2, trong đó Khu Mả Lạng khoảng 37.740,5 m2 và Khu Chợ Gà - Gạo khoảng 4.350 m2.

Tiến độ xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029 (khởi công trong quý III/2026, hoàn thành xây dựng vào quý IV/2028, bàn giao đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2029). Thời hạn hợp đồng dự án là 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng gần 16.369,5 tỷ đồng. Được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất kết hợp thanh toán bằng ngân sách Nhà nước.

Trong đó, giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng khoảng gần 10.734,7 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách Thành phố tương ứng khoảng gần 5.634,8 tỷ đồng (chỉ sử dụng khi giá trị quỹ đất dự kiến không đủ thanh toán cho nhà đầu tư).

Bên cạnh đó, cổ đông KDH cũng thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo - Khu A, phường Tân Tạo TP.HCM (Dự án Tân Tạo A) do công ty con Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc làm chủ đầu tư.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ gần 7.727,4 tỷ đồng lên mức 17.917,8 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm khoảng hơn 10.180,4 tỷ đồng.



