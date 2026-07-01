Chuyên gia chỉ ra nhóm DN vừa trả cổ tức tiền mặt đều, vừa đảm bảo tiềm năng tăng trưởng dài hạn

Trong báo cáo chiến lược mới đây của CTCK MBS, các chuyên gia nhận định, với bối cảnh lãi suất tăng, nhóm doanh nghiệp không chia cổ tức hoặc kỳ vọng lợi nhuận xa trong tương lai sẽ bị chiết khấu mạnh theo mô hình DCF (﻿Discounted Cash Flow, mô hình chiết khấu dòng tiền, một phương pháp định giá doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc ﻿Giá trị của một doanh nghiệp bằng giá trị hiện tại của toàn bộ dòng tiền mà doanh nghiệp sẽ tạo ra trong tương lai).

Ngược lại, nhóm doanh nghiệp có dòng tiền tốt và trả cổ tức tiền mặt đều sẽ ít nhạy cảm hơn với lãi suất tăng và trở nên hấp dẫn tương đối.

Do đó, MBS đã lựa chọn tập trung vào các doanh nghiệp có khả năng cân đối cả hai mục tiêu: (1) có khả năng chi trả cổ tức với tỷ suất hợp lý trong giai đoạn 2026-27 dựa trên lịch sử trả cổ tức ổn định trong 2-3 năm gần đây; (2) song song với việc trả cổ tức, doanh nghiệp vẫn đảm bảo tiềm năng tăng trưởng dài hạn thông qua tỷ lệ lợi nhuận giữ lại và ROE duy trì ổn định trong các năm qua.

Danh sách này bao gồm:﻿

Một số doanh nghiệp trong danh sách này được dự báo cụ thể.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) - Theo MBS, lợi nhuận năm 2026 ghi nhận giảm chủ yếu do nền cao của năm 2025 khi được ghi nhân các khoản doanh thu từ tỷ giá trong Q4, nếu loại bỏ khoản LN bất thường, ước tính LN tăng ~60% so với cùng kỳ.

MBS nhận thấy xu hướng huy động khá thuận lợi trong 2026, nhờ 1) Huy động thủy điện dự kiến giảm do xác suất pha El Nino trở lại từ nửa cuối năm; 2) Huy động điện khí gặp khó khăn trong bối cảnh rủi ro nguồn cung và giá khí tăng cao; 3) Giá thị trường điện duy trì ở mức cao có thể giúp đảm bảo LN nhà máy.

QTP phù hợp cho giai đoạn đầu tư Q2-Q3 khi miền Bắc bước vào cao điểm tiêu thụ điện mùa nắng nóng.

Tỷ suất cổ tức khoảng 10%, P/B hiện tại chỉ đạt 1,0x, là lựa chọn rủi ro thấp và hợp lý cho chiến lược đầu tư ngành phòng thủ. Câu chuyện huy động điện than thường khá nổi bật những năm thủy điện giảm sản lượng trong bối cảnh Việt Nam vẫn gặp nhiều rủi ro về thiếu điện.

Ở mặt hạn chế, QTP hiện đang phải đầu tư hệ thống giảm phát thải khoảng 3.899 tỷ đồng khi dự kiến trong 2027 sẽ chuẩn bị thí điểm áp hạn ngạch phát thải, có rủi ro phải dừng 2 tổ máy trong tháng 4 và tháng 9 để thực hiện nâng cấp.﻿

Đối với CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, VNM), MBS đánh giá việc chuyển trạng thái tăng trưởng lợi nhuận ròng cùng câu chuyện thị phần sữa nội địa gia tăng sẽ là hai điều kiện lý tưởng để đầu tư cho VNM trong năm 2026.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2027 là khi hệ thống phân phối nội địa được ổn định và VNM đẩy mạnh R&D sản phẩm với các chuẩn hóa về dinh dưỡng mới giúp cho danh mục sản phẩm liên tục tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ. Do vậy, MBS kỳ vọng VNM đẩy mạnh bán hàng thị trường nội địa giúp cho sản lượng duy trì tăng trưởng 1 chữ số, cùng mức nền giá sản phẩm tăng trung bình 3% với xu hướng tiêu thụ các sản phẩm có dinh dưỡng cao tăng lên, giúp cho doanh thu thị trường nội địa ước tính tăng 6% so với cùng kỳ.

Với thị trường xuất khẩu, sẽ có khoảng 3-4 tháng bị ảnh hưởng do eo biển Hormuz đóng lại khiến cho việc vận chuyển hàng sang Trung Đông gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, VNM được định giá thấp hơn 24% so với P/E trung bình 5 năm, thấp hơn 19,4% so với P/E trung bình ngành trong khi vẫn duy trì tỷ suất cổ tức/thị giá khoảng 7,7%. Theo MBS, VNM thích hợp cho chiến lược phòng thủ.﻿

Tổng công ty Idico (IDC) được MBS đánh giá là doanh nghiệp đang mở rộng nhanh quỹ đất KCN mới cho phát triển trung hạn. 4 KCN mới được cấp phép gồm Tân Phước 1, Vinh Quang giai đoạn 1, Phú Long và Mỹ Xuân B1 mở rộng, tổng quỹ đất KCN tăng thêm 1,200 ha.﻿

IDC phát triển 2 KCN mới là Tân Phước 1 (470 ha) và Vinh Quang (226 ha) theo hướng KCN sinh thái. IDC hợp tác chiến lược với VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái xanh và di chuyển xanh trong các KCN.

Đồng thời, công ty đang xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời áp mái để trực tiếp phân phối điện cho khách thuê trong các KCN do công ty quản lý.﻿