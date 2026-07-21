Đằng sau thương hiệu sữa uống lên men 90 năm tuổi nổi tiếng thế giới Yakult

Khởi nguồn từ khoa học và tâm huyết vì sức khỏe cộng đồng của bác sĩ người Nhật

Đầu thế kỷ 20, khi Nhật Bản đối mặt với nhiều bệnh truyền nhiễm và tình trạng thiếu dinh dưỡng; Giáo sư, Bác sĩ Minoru Shirota, bấy giờ còn là một sinh viên y khoa tại Đại học Hoàng gia Kyoto, đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu về vi sinh vật với mong muốn góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Từ trăn trở đó, ông bắt đầu theo đuổi quan điểm y học phòng ngừa và bền bỉ tìm kiếm những vi khuẩn có lợi cho sức khỏe. Sau 9 năm nghiên cứu, đến năm 1930, ông đã phân lập và nuôi cấy thành công lợi khuẩn L. paracasei Shirota. Thành quả này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình nghiên cứu về lợi khuẩn, đồng thời đặt nền móng cho sự ra đời của Yakult tại Nhật Bản vào năm 1935.

Giáo sư, Bác sĩ Minoru Shirota - người đặt nền móng cho Yakult từ năm 1935. ﻿ ﻿(Nguồn: Yakult Việt Nam)

Ngay từ những ngày đầu, Yakult không đơn thuần được phát triển vì mục tiêu kinh doanh, mà xuất phát từ mong muốn của một người thầy thuốc trong việc đưa giá trị của khoa học đến gần hơn với đời sống hằng ngày. Đó là giúp nhiều người hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe đường ruột.

Đến nay, mỗi chai Yakult vẫn kế thừa nền tảng khoa học ấy với hơn 6,5 tỷ lợi khuẩn L. paracasei Shirota, được chứng minh có khả năng tiến đến đường ruột mà vẫn còn sống, qua đó tiếp tục nối dài triết lý vì sức khỏe cộng đồng đã được đặt ra từ hơn 90 năm trước.

Từ Nhật Bản tới hàng triệu gia đình trên thế giới

Từ Nhật Bản, Yakult từng bước đưa sản phẩm đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 1964, Yakult bắt đầu hoạt động tại Đài Loan, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình vươn ra thị trường quốc tế. Từ đó, thương hiệu tiếp tục mở rộng hiện diện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á, châu Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương.

Đến năm 2007, Yakult chính thức có mặt tại Việt Nam. Hiện nay, các sản phẩm của Yakult đã có mặt tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành lựa chọn quen thuộc trong hành trình chăm sóc sức khỏe của hàng triệu gia đình trên toàn cầu.

Trên nền tảng khoa học được đặt ra từ những ngày đầu, Yakult tiếp tục đầu tư cho hoạt động nghiên cứu tại 2 viện nghiên cứu ở Nhật Bản và Bỉ, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực probiotics. Nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến lợi khuẩn L. paracasei Shirota đã được công bố trên các tạp chí khoa học, qua đó góp phần củng cố cơ sở khoa học cho sản phẩm và mở rộng hiểu biết về vai trò của lợi khuẩn đối với sức khỏe con người.

2 viện nghiên cứu của Yakult tại Nhật Bản và Bỉ (Nguồn: Yakult Việt Nam)

Song song với hoạt động nghiên cứu, quy trình sản xuất hiện đại, tự động hóa và được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu, lên men, chiết rót đến bảo quản luôn được Yakult chú trọng và đồng nhất chuẩn Nhật. Hơn 90 năm qua là hành trình Yakult không ngừng nghiên cứu, phát triển và cải tiến để mang đến những sản phẩm chất lượng, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Kiên định với chất lượng Nhật Bản và không ngừng đổi mới tại Việt Nam

Tại nhà máy Yakult Việt Nam, sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Trong đó, nguyên tắc HACCP được áp dụng để nhận diện, đánh giá trước các mối nguy tiềm ẩn và kiểm soát chặt chẽ những công đoạn trọng yếu trong quá trình sản xuất.

Đồng thời, nhà máy thiết lập và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về quản lý vệ sinh chung, từ độ sạch của môi trường sản xuất đến vệ sinh của đội ngũ nhân viên. Việc kết hợp đồng bộ giữa HACCP và quản lý vệ sinh chung góp phần bảo đảm an toàn sản phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Theo ông Akifumi Koyama, Giám đốc Sản xuất - Nhà máy Yakult Việt Nam, “chất lượng chuẩn Nhật” chính là tinh thần không bao giờ hài lòng với hiện tại, không ngừng cải tiến để hướng tới sản phẩm chất lượng cao hơn nữa. Nhà máy Yakult Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào những công nghệ hay kinh nghiệm đã tích lũy từ trước đến nay, mà luôn chủ động tìm ra những vấn đề trong quy trình sản xuất và quản lý hàng ngày. Từ đó, liên tục nỗ lực nhằm đảm bảo cung cấp một cách ổn định, những sản phẩm an toàn và chất lượng cao hơn nữa đến tay người tiêu dùng.

Nhà máy Yakult Việt Nam duy trì quy trình sản xuất hiện đại ﻿﻿và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (Nguồn: Yakult Việt Nam)

Gần một thế kỷ kể từ ngày Giáo sư, Bác sĩ Minoru Shirota phân lập và nuôi cấy thành công lợi khuẩn L. paracasei Shirota, tinh thần khoa học vì sức khỏe cộng đồng mà ông khởi xướng vẫn tiếp tục được Yakult gìn giữ và phát triển. Từ nền tảng nghiên cứu cùng quy trình sản xuất nghiêm ngặt đến nỗ lực đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, Yakult kiên định theo đuổi sứ mệnh góp phần chăm sóc sức khỏe và xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn.