Một doanh nghiệp Việt muốn dựng 30.000 trạm sạc xe điện: Đồng ý chịu mọi chi phí, đối tác chỉ cần có mặt bằng

TMT – EGREEN, công ty con của CTCP Ô tô TMT, cho biết đã hoàn tất 100% kế hoạch triển khai giai đoạn đầu mạng lưới trạm sạc xe điện tại khu vực phía Nam chỉ sau 3 tháng. Các trạm sạc đã đồng loạt đi vào hoạt động tại TP.HCM, An Giang, Kiên Giang, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Theo doanh nghiệp, trong hai tháng 5 và 6/2026, TMT – EGREEN đã nhập khẩu 570 trụ sạc để đáp ứng nhu cầu triển khai từ thị trường và các đối tác. Bước sang giai đoạn tiếp theo, từ tháng 7 đến tháng 8/2026, công ty dự kiến lắp đặt thêm 160 trụ sạc, bao gồm các thiết bị công suất lớn 320 kW dành cho xe tải hạng nặng. Tổng số trụ sạc bổ sung trong giai đoạn hai dự kiến vượt 600 trụ.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa vào vận hành 2.100 trụ sạc trên toàn quốc trước ngày 31/12/2026, đồng thời hướng tới quy mô 30.000 trụ sạc vào năm 2030.

TMT – EGREEN triển khai mô hình hợp tác, trong đó đối tác chỉ cần bố trí mặt bằng, còn doanh nghiệp chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống.

Doanh thu được phân chia theo sản lượng điện tiêu thụ thực tế, với việc đối soát tự động hằng tuần. Công ty cũng cam kết bảo hành thiết bị trong 5 năm và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Từ ngày 15/7, doanh nghiệp áp dụng biểu phí sạc điện mới (đã bao gồm VAT) dành cho toàn bộ xe điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu tại Việt Nam. Cụ thể, giá sạc là 3.651 đồng/kWh trong giờ thấp điểm, 4.984 đồng/kWh vào giờ bình thường và 7.436 đồng/kWh trong giờ cao điểm.

Theo TMT – EGREEN, mức giá này đặc biệt phù hợp với các phương tiện có tần suất khai thác cao như xe tải điện và xe dịch vụ khi sạc vào khung giờ thấp điểm, qua đó giúp giảm đáng kể chi phí vận hành. Toàn bộ quy trình từ tìm kiếm trạm sạc, xác thực người dùng đến thanh toán đều được thực hiện trên ứng dụng TMT – EGREEN. Sau lần đăng ký đầu tiên, người dùng chỉ cần cắm sạc để sử dụng dịch vụ.

Tiền thân của TMT Group là doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), với gần 50 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe tải, xe thương mại tại Việt Nam.

Doanh nghiệp hiện sở hữu Nhà máy Ô tô Cửu Long tại Hưng Yên với công suất thiết kế khoảng 30.000 xe mỗi năm (một ca sản xuất), đồng thời phát triển hệ thống đại lý trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh sản xuất trong nước, TMT Group hợp tác với nhiều hãng xe quốc tế như Tata Motors, DFSK và Sinotruk. Từ năm 2023, doanh nghiệp mở rộng sang lĩnh vực xe điện thông qua hợp tác với liên doanh SAIC-GM-Wuling để lắp ráp và phân phối các dòng xe điện cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị.