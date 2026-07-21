Vinachem nhắm mục tiêu doanh thu vượt 100.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ USD

Tại Hội nghị Công tác thị trường xuất khẩu giai đoạn 2026-2030, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) báo cáo, trong giai đoạn 2021-2025, kim ngạch xuất khẩu toàn Tập đoàn đạt khoảng 2,47 tỷ USD, tăng bình quân 12,4%/năm. Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu vượt 571 triệu USD, sản phẩm của Vinachem đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú đặt ra 5 bài toán lớn cần tập trung giải quyết. Trước hết, các đơn vị phải chuyển từ bán “sản phẩm mình có” sang đáp ứng “sản phẩm thị trường cần”; thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi xanh; phát huy mạng lưới ngoại giao kinh tế; quản trị rủi ro thanh toán, đưa AI vào dự báo thị trường; xây dựng đội ngũ nhân sự đủ bản lĩnh, chuyên nghiệp.



Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh được xác định là ba trụ cột để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số mỗi năm, đưa kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ USD và doanh thu vượt 100 nghìn tỷ đồng vào năm 2030.



Ở góc độ quản lý nhà nước về thương mại, ông Nguyễn Duy Kiên, đại diện Bộ Công Thương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu của Việt Nam đạt 266,52 tỷ USD, tăng 21%; riêng ngành hóa chất đạt 1,572 tỷ USD, tăng 10,8%.



Tuy nhiên, lợi thế về chi phí đang dần thu hẹp khi các tiêu chuẩn xanh, yêu cầu ESG và biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng trở thành những “hàng rào” mới của thương mại quốc tế.

Doanh nghiệp cần chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng công nghệ, tiêu chuẩn, chuyển đổi số và thương hiệu; khai thác hiệu quả mạng lưới Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài như một kênh thông tin thị trường và cảnh báo sớm rủi ro.



Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký VCCI nhận định Liên minh châu Âu vẫn là một trong những thị trường có dư địa lớn đối với các nhóm sản phẩm thế mạnh của Vinachem như phân bón, cao su, pin - ắc quy và chất tẩy rửa.



Theo ông Đậu Anh Tuấn, lợi thế thuế quan từ EVFTA chỉ có thể được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh khi doanh nghiệp chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm và nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại. Vinachem cần xây dựng lộ trình khai thác FTA theo hướng lựa chọn đúng thị trường, tuân thủ quy tắc xuất xứ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh.



Ở góc độ tài chính, ông Trương Song Hào, đại diện Vietcombank giới thiệu các giải pháp tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế được thiết kế theo chuỗi giá trị của ngành hóa chất, từ tài trợ vốn lưu động, mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ theo L/C đến các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Đây được xem là những giải pháp góp phần nâng cao năng lực quản trị tài chính và giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động.

