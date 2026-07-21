Một công ty bất động sản lần đầu huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu, chấp nhận lãi suất tối thiểu 12,5%/năm

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crytal vừa phát hành thành công lô trái phiếu mang mã CIC12601 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đợt phát hành diễn ra ngày 16/7/2026 và hoàn tất vào ngày 17/7/2026.

Theo kế hoạch, lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 16/7/2031.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Về lãi suất, doanh nghiệp áp dụng cơ chế kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Cụ thể, hai kỳ tính lãi đầu tiên được ấn định ở mức 12,5%/năm.

Từ các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 12,5%/năm.

Theo điều kiện phát hành, lãi suất tham chiếu được tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, ở mức cao nhất được công bố bởi ba ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Ngân hàng TMCP Kiên Long (HoSE: KLB).

Đơn vị thực hiện lưu ký cho lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Smartmind (tiền thân là CTCP Chứng khoán KS).

Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là lần đầu tiên Hạ tầng Crytal huy động vốn thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp kể từ khi thành lập.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crytal được thành lập vào tháng 6/2025, hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, phường Dương Nội, TP. Hà Nội.

Hạ tầng Crytal hiện có vốn điều lệ 2.800 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật là ông Phùng Minh Tuyến, giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Việc doanh nghiệp mới thành lập hơn 1 năm tuổi nhưng đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, với mức lãi suất tối thiểu 12,5%/năm, cho thấy nhu cầu vốn lớn phục vụ hoạt động phát triển dự án. Đồng thời, mức lãi suất cao cũng phản ánh xu hướng các doanh nghiệp phải đưa ra chính sách hấp dẫn hơn để thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.