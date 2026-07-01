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Hòa Phát đã cung ứng gần 7.000 tấn sản phẩm cho các siêu dự án APEC tại Phú Quốc

| | Doanh nghiệp

Dự án Trung tâm Hội nghị APEC với tổng đầu tư gần 22.000 tỷ đồng trên diện tích khoảng 57ha. Công trình được xây dựng nhằm đáp ứng tốt các yếu tố tổ chức hội nghị cấp cao của Diễn đàn APEC 2027 và định hướng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Thông tin từ Tập đoàn Hoà Phát, tính đến nay, Ống thép Hòa Phát đã cung ứng hơn 4.900 tấn sản phẩm cho dự án Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc thông qua các nhà thầu, đối tác phân phối như Đại Dũng, Fountech, Unicons, Hawee,...

Các sản phẩm ống thép được sử dụng cho các hạng mục trong dự án Trung tâm Hội nghị APEC tiêu biểu như phần giàn đỡ, mái, ống siêu âm, hệ thống cơ điện và hệ thống làm lạnh (chiller).

Dự án Sân bay Quốc tế Phú Quốc có công suất thiết kế lên tới 18 triệu hành khách/năm. Dự án sử dụng gần 2.000 tấn ống thép của Hòa Phát chủ yếu trong hạng mục cốt lõi là hệ giàn mái nhà ga và hệ thống ống siêu âm nền móng.

Đối với 2 dự án trên, Hòa Phát cung cấp loại ống thép có đường kính từ 59.9mm đến 323,8mm. Hòa Phát đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Châu Âu, Mỹ, Anh Quốc...

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
hòa phát, apec

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