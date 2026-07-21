Golf Living - Biệt thự sân golf trở thành chuẩn sống của giới tinh hoa toàn cầu

Tại Đà Nẵng, Newtown Legend đang góp phần định hình chuẩn sống ấy bên hệ sinh thái Legend Danang Golf Resort - sân golf Top 100 thế giới.

Đại diện cho phong cách sống sang trọng, riêng tư và đẳng cấp, bất động sản sân golf còn được xem là một tài sản bền vững khi giá trị có thể cao hơn đến 30% so với các sản phẩm nhà ở thông thường cùng khu vực, nhờ lợi thế cảnh quan độc bản, quỹ đất giới hạn và cộng đồng cư dân tinh hoa. Đây là dòng tài sản gắn với đẳng cấp sống, khả năng tích lũy giá trị dài hạn và tính truyền đời qua nhiều thế hệ.

"Golf Living" - từ xu hướng sống thượng lưu đến chuẩn mực toàn cầu

Khởi nguồn từ Mỹ và châu Âu từ nhiều thập kỷ trước, Golf Living hình thành như một mô hình sống tích hợp giữa nghỉ dưỡng, thể thao và giao lưu cộng đồng tinh hoa. Sở hữu biệt thự sân golf đồng nghĩa với việc sở hữu một phong cách sống riêng biệt - nơi mọi trải nghiệm thường nhật đều được nâng lên chuẩn mực resort quốc tế.

Tại những cộng đồng golf danh tiếng như Augusta hay Palm Beach (Mỹ), biệt thự sân golf phản ánh hệ giá trị sống rõ nét: đề cao sức khỏe, sự riêng tư, không gian xanh, và tính kết nối cộng đồng.

Điểm tạo nên sức hấp dẫn bền vững của "Golf Living" nằm ở chất lượng môi trường sống vượt trội. Không gian biệt lập, mật độ xây dựng thấp, hệ thống an ninh khép kín, cảnh quan sinh thái rộng lớn cùng tiêu chuẩn tiện ích chuẩn resort tạo nên trải nghiệm sống mà các khu đô thị thông thường khó có thể thay thế.

Trong bối cảnh tầng lớp giàu có toàn cầu ngày càng ưu tiên "Wellness Living" (sống khỏe) và tài sản mang giá trị di sản, các cộng đồng golf trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản hạng sang. Đây là không gian sống hội tụ giữa sức khỏe, phong cách sống và giá trị tài sản bền vững.

Newtown Legend - phong cách "Golf Living" bên bờ biển Đà Nẵng

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những điểm đến golf hấp dẫn nhất châu Á với tốc độ tăng trưởng golfer nội địa khoảng 15% và lượng khách du lịch golf quốc tế tăng gấp đôi mỗi năm. Trong đó, Đà Nẵng định hình vị thế "thủ phủ golf" mới của khu vực nhờ hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, hạ tầng hàng không quốc tế đồng bộ và chuỗi sân golf đẳng cấp thế giới ven biển miền Trung.

Nằm trong quần thể Legend Danang Golf Resort - sân golf thuộc Top 100 thế giới - Shophouse và biệt thự sân golf Newtown Legend đại diện cho một chuẩn sống mới của cộng đồng cư dân tinh hoa tại Đà Nẵng.

Sân Legend Danang Golf Resort được golfer trong nước và quốc tế yêu thích

Nếu như các căn shophouse tại đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống đẳng cấp và khả năng kinh doanh nhờ vị trí mặt tiền tuyến đường du lịch huyết mạch và thừa hưởng lượng khách dồi dào từ khu đô thị New Town, thì biệt thự sân golf cho chủ nhân thức dậy giữa không gian xanh bất tận, trải nghiệm từng vòng golf thử thách mỗi ngày, đồng thời kết nối với cộng đồng tinh hoa cùng chung đam mê.

Thay vì chỉ sở hữu một căn biệt thự, chủ nhân Newtown Legend bước vào một hệ sinh thái toàn diện, nơi golf trở thành một phần của nhịp sống thường nhật và một phần của phong cách sống. Không gian riêng tư, cảnh quan sân golf, cộng đồng cư dân chọn lọc cùng tiêu chuẩn sống cao cấp tạo nên một giá trị vượt xa khái niệm bất động sản truyền thống.

Shophouse và biệt thự sân golf Newtown Legend

Trong chu kỳ phát triển mới của Đà Nẵng, những sản phẩm sở hữu vị trí trong các sân golf biểu tượng đang trở thành dòng tài sản có tính khan hiếm cao trên thị trường. Newtown Legend vì vậy không chỉ đại diện cho phong cách Golf Living của giới thượng lưu toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội sở hữu một tài sản mang giá trị gia tăng bền vững gắn với tương lai của đô thị biển quốc tế Đà Nẵng.