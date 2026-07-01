Doanh thu một quý chỉ 140 triệu đồng, công ty ô tô của đại gia Nguyễn Duy Kiên kỳ vọng xoay chuyển bằng đơn hàng 1.000 xe điện

Theo báo cáo tài chính quý 2/2026 của CTCP Ô tô Giải Phóng (mã: GGG), doanh thu thuần đạt khoảng 143 triệu đồng, giảm hơn 99% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, áp lực chi phí tài chính vẫn ở mức lớn khi riêng chi phí lãi vay vượt 2 tỷ đồng. Cộng thêm chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác, GGG khép lại quý 2 với khoản lỗ sau thuế gần 5,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp chưa đến 400 triệu đồng, gần như "bốc hơi" so với cùng kỳ, trong khi khoản lỗ sau thuế đã vượt 9 tỷ đồng.

Dồn nguồn lực cho kế hoạch xe điện

Ban lãnh đạo cho biết trong nửa đầu năm, công ty chủ yếu tập trung bảo dưỡng, nâng cấp dây chuyền sản xuất nhằm chuẩn bị cho việc lắp ráp xe tải điện.

Theo kế hoạch, lô linh kiện xe tải FAW 8,5 tấn được nhập về vào cuối tháng 5, hoàn tất lắp ráp trong tháng 6 và dự kiến bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ giữa tháng 7. Doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu sẽ cải thiện từ quý III khi các đơn hàng mới được ghi nhận.

Quá trình chuẩn bị sản xuất cũng khiến hàng tồn kho tăng mạnh từ chưa đến 500 triệu đồng đầu năm lên hơn 19 tỷ đồng vào cuối tháng 6, tương đương hơn một nửa tổng tài sản.

Ở chiều ngược lại, lượng tiền và tương đương tiền chỉ còn khoảng 340 triệu đồng, trong khi công ty phát sinh gần 15 tỷ đồng khoản phải trả đối với nhà cung cấp linh kiện FAW tại Trung Quốc.

Lỗ lũy kế gần 370 tỷ đồng, vốn chủ tiếp tục âm

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của GGG đạt khoảng 36 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đã vượt 110 tỷ đồng, bao gồm gần 64 tỷ đồng dư nợ vay.

Riêng chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm lên gần 3,9 tỷ đồng, tiếp tục tạo áp lực lên kết quả kinh doanh.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã âm gần 75 tỷ đồng, còn lỗ lũy kế tăng lên gần 370 tỷ đồng. GGG cũng chưa ghi nhận năm có lãi nào kể từ năm 2011.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đặt mục tiêu khá cao cho năm 2026 với kế hoạch tiêu thụ 500 xe, doanh thu 235 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nửa đầu năm, doanh thu thực hiện mới đạt chưa đến 0,2% kế hoạch.

Kỳ vọng xoay chuyển bằng dự án xe điện

Để chuẩn bị nguồn lực cho chiến lược mới, Ô tô Giải Phóng đang triển khai phương án chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 200 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, số tiền thu được sẽ được sử dụng để đầu tư dây chuyền, máy móc, thiết bị và bổ sung vốn lưu động, phục vụ quá trình chuyển đổi sang sản xuất các dòng xe sử dụng năng lượng sạch.

Kế hoạch này nằm trong chương trình hợp tác giữa KITA Group và Chery Commercial Vehicle Bozhou (Trung Quốc). Hai bên đã ký đơn hàng đầu tiên gồm 1.000 xe thương mại chạy điện, dự kiến đưa ra thị trường vào cuối năm 2026.

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp sẽ tập trung vào xe tải điện và xe van mini, hướng đến nhóm khách hàng hoạt động trong lĩnh vực logistics, chuyển phát và vận tải nội đô.

Sau hơn một thập kỷ liên tiếp thua lỗ, dự án xe điện được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho Ô tô Giải Phóng. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này vẫn phụ thuộc vào khả năng thương mại hóa sản phẩm và cải thiện dòng tiền trong các quý tới.

﻿Ông Nguyễn Duy Kiên là ai?

Ông Nguyễn Duy Kiên (sinh năm 1969), doanh nhân gốc Hà Nội, là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT KITA Group. Ông còn đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Công trình Đường sắt (RCC) và Chủ tịch HĐQT CTCP Ô tô Giải Phóng (GGG).﻿

Nhóm Kita ngày càng chi phối mạnh vào cấu trúc tài chính, từ HĐQT, cho vay vốn đến tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ.



Điều này đang được xem là phao cứu sinh cuối cùng cho nhà máy ô tô đã thua lỗ suốt 15 năm qua.﻿