Một “ông lớn” xăng dầu sắp chi hơn 1.500 tỷ đồng trả cổ tức, cổ phiếu giảm 1 nửa từ đỉnh

Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex vừa phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 5/8. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/8.

Tỷ lệ thực hiện là 12% trên mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.200 đồng.

Với hơn 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Petrolimex dự kiến cần chi khoảng 1.525 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Tạm tính theo cơ cấu cổ đông tại ngày 10/6/2025, Bộ Tài chính có thể nhận khoảng 1.178 tỷ đồng. Hai cổ đông Nhật Bản là ENEOS Việt Nam và JX Nippon Oil & Energy Việt Nam dự kiến lần lượt nhận khoảng 203 tỷ đồng và 124 tỷ đồng.

Thông tin chia cổ tức được công bố trong bối cảnh cổ phiếu PLX tiếp tục chịu áp lực bán



Kết phiên 21/7, PLX giảm 4,81%, xuống 32.650 đồng/cổ phiếu. Trong phiên, mã này có lúc lùi về mức giá sàn trước khi thu hẹp một phần đà giảm.

Khối lượng giao dịch đạt hơn 3 triệu cổ phiếu, cao hơn mức bình quân khoảng 1,95 triệu đơn vị trong 10 phiên gần nhất.

Đây vùng thấp nhất kể từ khoảng tháng 8/2025. So với vùng đỉnh gần 70.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào tháng 3/2026, cổ phiếu này đã giảm hơn một nửa.

Tại mức giá 32.650 đồng, vốn hóa Petrolimex vào khoảng 41.485 tỷ đồng. Tỷ suất cổ tức tiền mặt theo thị giá tương đương khoảng 3,7%.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, Petrolimex ước đạt 215.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 49% so với cùng kỳ.

Mức tăng doanh thu diễn ra trong bối cảnh sản lượng bán hàng vượt 10 triệu m³/tấn, tăng 14,2%, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước duy trì ở mức cao. Riêng giai đoạn cao điểm tháng 3-4, tập đoàn đã tăng mua bổ sung để bảo đảm nguồn cung.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.960 tỷ đồng , giảm 2% so với cùng kỳ. Petrolimex cho biết hiệu quả kinh doanh xăng dầu vẫn thấp hơn kế hoạch, dù các lĩnh vực ngoài xăng dầu đóng góp khoảng 1.440 tỷ đồng lợi nhuận. Số nộp ngân sách trong nửa đầu năm đạt 9.850 tỷ đồng.