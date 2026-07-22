Nóng: Hơn 3.400 viên kim cương lậu được đưa vào hệ thống SJC, Trưởng phòng Kinh doanh bị khởi tố

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” trong quá trình mở rộng Chuyên án 268V, chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Các bị can gồm Phạm Thị Hồng Duyên, sinh năm 1994, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công, sinh năm 1975; Trần Hữu Thanh Quân, sinh năm 1994 và Hoàng Trung Bắc, sinh năm 1992. Các bị can đều cư trú tại TP.HCM.

Cơ quan điều tra đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Hợp thức hóa kim cương lậu thành hàng mua lại từ khách cá nhân

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc SJC, đã thống nhất và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông.

Số kim cương này sau đó được vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho SJC.

Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc bị xác định là những người trực tiếp giao kim cương nhập lậu cho công ty.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập số kim cương trên vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức công ty thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.

Bằng thủ đoạn này, kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được ghi nhận trên hệ thống quản lý, số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của SJC, để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Các đối tượng được cho là đã chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tránh bị phát hiện và tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng nhập lậu.

Hơn 3.400 viên kim cương trị giá trên 500 tỷ đồng

Từ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định trong giai đoạn 2022-2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Số kim cương trên được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ và thu lợi bất chính.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, bà Lê Thúy Hằng đã bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi hàng hóa vi phạm.