“Ông lớn” hạ tầng CII báo lãi quý 2 “bốc hơi” hơn 90%

Theo BCTC riêng quý II/2026, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 16,9 tỷ đồng, giảm khoảng 90,6% so với mức 180 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục suy yếu khi doanh thu thuần chỉ đạt 2,9 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn bán hàng lên tới hơn 5,7 tỷ đồng khiến CII ghi nhận khoản lỗ gộp hơn 2,8 tỷ đồng.

Nguồn thu chủ lực của doanh nghiệp vẫn đến từ hoạt động tài chính với doanh thu đạt 403,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 416,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, áp lực chi phí gia tăng đáng kể. Chi phí tài chính tăng gần 140 tỷ đồng lên 358,1 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 10 tỷ đồng lên khoảng 26 tỷ đồng, góp phần kéo lợi nhuận đi xuống.

Giải trình về nguyên nhân, CII cho biết mức sụt giảm lợi nhuận chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp phải trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào công ty con theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng gia tăng khi công ty mở rộng triển khai và quản lý các dự án hạ tầng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, "ông lớn" hạ tầng này ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 27,8 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ (194 tỷ đồng).

Quý 2/2026, CII báo lãi sau thuế "bốc hơi" hơn 90% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của CII đạt gần 21.475 tỷ đồng, tăng hơn 3.055 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng khoảng 16,6%.

Động lực chính đến từ việc doanh nghiệp tiếp tục gia tăng quy mô đầu tư tài chính. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt khoảng 477,1 tỷ đồng, tăng gần 171 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 9.488,4 tỷ đồng lên 11.374,1 tỷ đồng, tương đương tăng gần 1.886 tỷ đồng. Phần lớn khoản mục này là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn.

Ở nhóm tài sản dài hạn, đầu tư tài chính cũng tiếp tục mở rộng. Giá trị đầu tư tài chính dài hạn đạt khoảng 5.819,1 tỷ đồng, tăng hơn 1.560 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, đầu tư vào công ty con đạt gần 2.933,9 tỷ đồng, đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết hơn 1.336,2 tỷ đồng và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn đạt gần 1.597,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng danh mục đầu tư, CII cũng ghi nhận khoản dự phòng tổn thất đầu tư dài hạn gần 364 tỷ đồng, tăng đáng kể so với đầu năm. Theo đó, doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình cơ cấu và mở rộng danh mục đầu tư, song một số khoản đầu tư đã phát sinh nghĩa vụ phải trích lập dự phòng theo quy định kế toán.

Ngoài ra, tài sản dở dang dài hạn tăng từ gần 11,9 tỷ đồng lên khoảng 19,4 tỷ đồng, cho thấy CII vẫn tiếp tục triển khai các dự án đầu tư mới.

Không chỉ tài sản tăng mạnh, cơ cấu nguồn vốn của CII cũng có nhiều biến động trong nửa đầu năm.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt khoảng 12.744,7 tỷ đồng, tăng hơn 2.300 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, nợ dài hạn tăng lên khoảng 9.212 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn vượt 4.020 tỷ đồng. Ngược lại, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm xuống còn khoảng 3.091 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp đang có xu hướng cơ cấu lại kỳ hạn các khoản vay theo hướng tăng tỷ trọng vốn dài hạn nhằm phục vụ các dự án đầu tư.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của CII vẫn âm hơn 1.151,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm khoảng 1.752,2 tỷ đồng do doanh nghiệp tiếp tục giải ngân vào các khoản đầu tư và cho vay.

Để đáp ứng nhu cầu vốn, dòng tiền từ hoạt động tài chính ghi nhận dương hơn 3.075,1 tỷ đồng, chủ yếu nhờ phát hành cổ phiếu và huy động thêm nguồn vốn. Nhờ đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ tăng lên khoảng 477,1 tỷ đồng.

Có thể thấy, dù lợi nhuận quý II/2026 do kết quả kinh doanh kém sắc, CII vẫn đang duy trì chiến lược mở rộng quy mô đầu tư khi tổng tài sản tăng thêm hơn 3.000 tỷ đồng chỉ sau nửa năm. Tuy nhiên, áp lực từ dòng tiền kinh doanh âm, gánh nặng nợ vay cùng các khoản dự phòng đầu tư sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng lưu ý đối với doanh nghiệp trong các quý tới.

Thị giá cổ phiếu CII đang nằm ở vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 22/7, giá cổ phiếu CII giao dịch ở mức 13.900 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với tham chiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch đạt gần 4 triệu đơn vị.

Vốn hóa thị trường của CII hiện ở mức hơn 9.340 tỷ đồng.