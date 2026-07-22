Hóa chất Đức Giang (DGC) muốn chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 80%, lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 giảm 50%

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026. Kết quả kinh doanh cho thấy các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Hóa chất Đức Giang trong quý 2/2026 đạt 2.415 tỷ đồng, giảm 17% so với mức 2.894 tỷ đồng ghi nhận tại quý 2/2025.

Trong khi doanh thu suy giảm, giá vốn hàng bán lại tăng từ 1.914 tỷ đồng lên 1.960 tỷ đồng. Sự biến động ngược chiều này làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ rơi xuống còn 456 tỷ đồng, giảm 53,5% so với con số 981 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế, Hóa chất Đức Giang mang về 441 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2026, giảm 50,5% so với mức 891 tỷ đồng đạt được ở quý 2/2025.

Công ty giải thích nguyên nhân của việc giảm lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 so với cùng kỳ 2025 một phần do doanh thu giảm, một phần do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như Lưu Huỳnh, điện, than cốc, Amoniac... tăng mạnh.

Bên cạnh đó, quý 2/2026 do khai trường 25 tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra nên Công ty cũng sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài dẫn tới giá vốn mặt hàng Phốt pho vàng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 4.540 tỷ đồng, giảm 20% so với mức 5.705 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 871 tỷ đồng, giảm 50% so với con số 1.728 tỷ đồng ghi nhận trong nửa đầu năm ngoái.

Tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đứng ở mức 19.271 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,37% so với mức 19.538 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm 27,3% từ mức 4.167 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 3.030 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý 2/2026. Tuy nhiên, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lại ghi nhận mức tăng 20,93%, từ 1.546 tỷ đồng lên 1.870 tỷ đồng.

Tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp ở mức gần 10.922 tỷ đồng. ﻿

﻿DGC vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, theo đó, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 80%, trong đó đã trả 30% và sẽ trả tiếp 50%.

Công ty lập kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng.﻿