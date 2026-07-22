Nhựa Tiền Phong (NTP) báo lãi kỷ lục, tăng gần 50% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2026.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế quý II/2026 của NTP đạt 576,9 tỷ đồng, tăng 195,3 tỷ đồng, tương đương 51,2% so với mức 381,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Doanh thu thuần cũng tăng gần 9%, đạt xấp xỉ 2.200 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế gần 478 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ và lập kỷ lục lợi nhuận quý cao nhất ﻿từ trước đến nay.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 dự kiến đạt xấp xỉ 880 tỷ đồng, tương đương 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà Ban lãnh đạo đề ra.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của NTP đạt 7.374,9 tỷ đồng, tăng so với mức 7.047,7 tỷ đồng đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng thêm khoảng 125 tỷ đồng, lên 4.356,1 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cuối quý II/2026 đạt 1.790,7 tỷ đồng, tăng so với 1.441,1 tỷ đồng đầu năm. Theo doanh nghiệp, mức tăng này phù hợp với chiến lược chủ động dự trữ nguyên liệu khi giá còn ở vùng thuận lợi, đồng thời bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng và đáp ứng tiến độ của các công trình, dự án quy mô lớn.