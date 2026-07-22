Một doanh nghiệp Việt vừa 'chốt' được hợp đồng 'khó xơi', làm Data Center trị giá 1.500 tỷ cho Mỹ

Theo nội dung ký kết, Đại Dũng sẽ cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo và thiết bị công nghiệp cho các dự án Trung tâm dữ liệu (Data Center) và Nhà máy điện khí tại Mỹ - nhóm công trình đòi hỏi khắt khe nhất về độ chính xác, an toàn và truy xuất nguồn gốc.

Hợp đồng không chỉ đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội đưa nguyên liệu, sản phẩm và năng lực công nghiệp của Việt Nam tham gia sâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hình ảnh dự án tại Mỹ sử dụng các sản phẩm cơ khí chế tạo, thiết bị do Tập đoàn Đại Dũng cung cấp. (Ảnh: DDC)

Hiện, Tập đoàn Đại Dũng tiếp tục mở rộng hiện diện tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, Australia, Trung Đông, châu Âu và ASEAN; đồng thời tập trung phát triển các lĩnh vực có hàm lượng kỹ thuật và giá trị gia tăng cao như đóng tàu, cơ khí chế tạo, chế tạo thiết bị công nghiệp, nhà máy công nghiệp nặng, năng lượng tái tạo, Data Center và hạ tầng chiến lược.

Mục tiêu của Đại Dũng không chỉ là gia tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn nâng cao tỷ trọng giá trị do Việt Nam tạo ra trong từng sản phẩm và từng dự án.

Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Dũng - cho biết, đơn vị không chỉ đặt mục tiêu đưa sản phẩm cơ khí chế tạo của Việt Nam ra thế giới mà còn từng bước nâng cao vị thế ngành cơ khí chế tạo Việt Nam trên chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong chiến lược xuất khẩu của Đại Dũng, doanh nghiệp định hướng ưu tiên tối đa việc sử dụng nguyên liệu và sản phẩm trong nước. Đây không chỉ là giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động nguồn lực sản xuất mà còn góp phần gia tăng tỷ lệ giá trị do Việt Nam tạo ra trong các dự án xuất khẩu.

Trong đó, Hòa Phát là nhà cung cấp thép nguyên liệu chủ lực. Ngoài ra, phía Đại Dũng đang phối hợp với Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất vật tư, thiết bị và cơ khí phụ trợ trong nước nhằm từng bước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, mở rộng cơ hội để các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam tham gia vào các dự án quốc tế.

Trước đó, trong lĩnh vực đóng tàu, Tập đoàn Đại Dũng đã hạ thủy thành công tàu chở dầu/hóa chất H1033 có tải trọng 21.800 DWT - một trong những tàu dầu/hóa chất có tải trọng lớn do doanh nghiệp Việt Nam chế tạo và hoàn thiện trong nước, góp phần phát triển năng lực đóng tàu và công nghiệp kinh tế biển của Việt Nam.

Tháng 6 vừa qua, Đại Dũng hoàn thành chế tạo và bàn giao toàn bộ 64 cầu ống lồng hành khách cho Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo đơn đặt hàng của ShinMaywa Industries (Nhật Bản).

Bên cạnh đó, Đại Dũng được Vingroup lựa chọn là nhà thầu cung cấp tổ hợp giải pháp nâng hạ và lao lắp dầm siêu trường, siêu trọng phục vụ các dự án metro và hạ tầng giao thông quy mô lớn.